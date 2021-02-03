"Мы предлагаем рассмотреть возможность совместных усилий в области нефтегазохимии. И также нам интересно, так как и у России, и у Беларуси, есть накопленные компетенции в области автомобилестроения, посмотреть возможность проведения работ, связанных с автомобилями будущего, в первую очередь с электромобилями", - сказал он.







