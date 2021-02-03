Эксперт: Тему единой валюты реанимировать сейчас как минимум странно

Михаил Грачев. Дмитрий Медведев заявил о безальтернативности интеграции вплоть до единой валюты. Свое мнение о том, насколько актуален вопрос единой валюты в рамках Союзного государства, высказал в комментарии Myfin.by финансовый консультант





- Если говорить широко, то заявление замглавы Совета безопасности России Дмитрия Медведева выглядит более чем странно. Помимо этого, скажем так, экспромта Медведева по поводу единой валюты, данная тема достаточно давно не озвучивалась вообще в каких-либо совместных заявлениях.





А ведь были встречи первых лиц Беларуси и РФ, а также премьеров двух стран, встречи белорусского президента с российским министром иностранных дел, который находился в Беларуси с визитом. В последние время контакты двух сторон достаточно плотные и частые, и тема единой валюты никогда в их ходе не возникала и не обсуждалась.





Поэтому реанимация этого вопроса Дмитрием Медведевым выглядит, повторю, по меньшей мере странно.





На самом деле, если анализировать идею единой валюты в реальном ракурсе и возможности практического применения, то, более логично ориентироваться на высказывания Александра Лукашенко и председателя правления Нацбанка Павла Каллаура, которые категорически не приемлют постановку этого вопроса вообще и реализацию этой идеи в каком-то практическом ключе, а уж тем более – в процессе развития интеграции в рамках "союзного государства".





И особенно удивляет заявление господина Медведева о том, что, мол, Беларусь (имеется в виду – экономика Беларуси) никуда не денется, и более того – никому, кроме России, мы не нужны.





Для политика такого уровня это достаточно опрометчивое заявление. Трудно его адекватно оценить, потому что на самом деле очевидно, что все обстоит далеко не так.





В обозримом будущем с большой долей вероятности вопрос о единой валюте (под которой замглавы Совета безопасности России вероятнее всего подразумевает российский рубль) в рамках "союзного государства" вообще подниматься не будет.