Белорусский рубль продолжает падать в бездну

Корзина валют по итогам сегодняшних торгов оказалась на максимуме за пять месяцев. С начала февраля её значение выросло на 0,48%, а по итогам января было лишь +0,03%.





Курс доллара подскочил ещё на 0,0111 BYN до 2,6404 BYN/USD. Стоимость доллара за последние девять торгов рванула вверх на 0,1032 BYN и оказалась на максимуме за три месяца.





Курс евро подрос лишь на 0,0002 BYN до 3,1764 BYN/EUR.





До нового абсолютного максимума евро не хватает всего 0,0034 BYN. Евровалюта за последние девять торговых сессий подорожала на 0,0965 BYN вверх.





Курс российского рубля вырос всего на 0,0024 BYN до 3,4694 BYN/100 RUB. Это максимальный уровень за последние 19 дней.





Напомним, что вчера на БВФБ был зафиксирован всплеск сделок с российским рублём. Общий объём торгов превысил 2,35 млрд RUB и достиг максимума за пять с половиной месяцев.





По итогам сегодняшних торгов объём торгов российской валютой снизился более чем в два раза до 1,08 млрд RUB.









Центробанк России

Банк России ещё не установил официальные курсы валют на завтра, но уже можно сделать довольно точные оценки, какими они будут.





Так, на валютной бирже в Москве к 11:30 средневзвешенный курс доллара вырос всего на 17 копеек до 76,0801 RUB/USD. Средневзвешенный курс евро в это же время снизился лишь на 3 копейки до 91,59 RUB/EUR.