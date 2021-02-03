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Шведская компания купила Easybrain за 640 млн долларов. Офис разработки - в Минске

Разработчика мобильных игр Easybrain Limited поглотила шведская компания Embracer Group. Об этом сообщается в пресс-релизе покупателя.


Цена сделки — 640 млн долларов в день сделки плюс до 125 млн долларов при достижении финансовых показателей в течение 6 лет.

Топ-менеджеры Easybrain Петр Скоромный, Матвей Тимошенко и Олег Грушевич станут третьими по величине акционерами Embracer, а Easybrain — восьмой по счёту дочерней компанией Embracer. Руководители Easybrain останутся прежними.

Embracer Group раскрывает некоторые детали сделки. Цена покупки в первый день с учётом свободных денежных средств и без учёта заёмных средств составляет 640 млн долларов и оплачивается вновь выпущенными акциями Embracer B.

При этом акции на 130 млн долларов будут выданы при/после закрытии без ограничений на продажу. Акции ещё на 220 млн держатели смогут продать через полгода, на 145 млн — по истечении года, а ещё на 145 млн — будут заблокированы на два года. При условии выполнения согласованных финансовых показателей в течение шести лет предусмотрена дополнительная выплата размером 125 млн долларов в виде акций Embracer.

Таким образом, общая максимальная сумма сделки — 765 млн долларов. Чтобы заработать по максимуму, EBIT (Earnings Before Interest and Taxes, прибыль до вычета процентов и налогов) за шестилетний период в сумме должна превышать 600 млн долларов.

Easybrain оценивает свою выручку за 2020 год в 210 млн долларов (111 млн долларов — в 2019 году), EBIT — в 70 млн долларов (18 млн долларов — в 2019 году).

Easybrain — разработчик мобильных игр, специализируется на головоломках и логических играх. Количество сотрудников — 230 человек. Штаб-квартира находится в Лимассоле (Кипр), офис разработки — в Минске. 

По итогам 2020 года Easybrain вошла в топ-3 самых популярных белорусских разработчиков, по данным Sensor Tower. Игры и приложения компании пользователи скачали 328 миллионов раз (+75% к 2019 году).

Всего игры Easybrain имеют 750 млн установок и 12 млн пользователей в день. Портфолио включает Sudoku.com, Nonogram.com, Blockudoku, Pixel Art и др. В 2020 году в нём появились Art Puzzle, Killer Sudoku, Nonogram.com Color. Всего в настоящее время компания работает с 15 играми.

Embracer Group (ранее THQ Nordic AB и Nordic Games Publishing AB) — шведская ания по производству компьютерных игр, базирующаяся в Карлстаде. Основана под названием Nordic Games в декабре 2008 как дочерняя компания ритейлера игр Game Outlet Europe. Соучредители — основатель Game Outlet Europe Ларс Вингфорс (гендиректор), Пелле Лундборг и Ник Блауэр. В 2011 году Nordic Games открыла второй офис THQ Nordic в Вене и вскоре перенесла туда издательскую деятельность.

В августе 2016 года Nordic Games вместе со своим венским офисом была переименована в THQ Nordic с использованием торговой марки THQ, приобретённой в 2014 году, а в ноябре 2016 года компания стала публичной, зарегистрировавшись на Nasdaq First North. В течение 2018 года THQ Nordic приобрела Koch Media Holding  и Coffee Stain Holding, которые работают независимо друг от друга в рамках THQ Nordic, дополняя THQ Nordic GmbH.

Чтобы закрепить статус холдинговой компании, THQ Nordic AB в сентябре 2019 года была переименована в Embracer Group.
DEV.by
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