Спасти от смерти: Минфин рефинансировал долги БМЗ почти на $620 млн

Официально сообщается, что министерство финансов в конце января разместило пять новых выпусков государственных облигаций. Долгосрочные облигации 273-277 выпусков допущены к обращению на БВФБ. Они должны быть погашены 15 июля 2030 года.

По данным Республиканского центрального депозитария ценных бумаг, объем 273-го выпуска облигаций составил 22,1 млн долларов, 274-го — 37,45 млн долларов, 275-го выпуска 372,8 млн долларов, 276-го — 122,71 млн долларов, 288-го — 61,1 млн долларов. Таким образом, общий объем эмиссии достиг почти 620 млн долларов.

Судя по отсутствию объявлений на сайте Минфина об аукционах по размещению облигаций, они были проданы напрямую юрлицам, скорее всего, банкам, полагает reform.by

Эту версию подтверждает телеграм-канал Экономика , поясняя детали.





В частности, по данным канала, все выпуски были реализованы по ставке 5,5% годовых.









Подписчики канала сообщают, что это долги одного предприятия — Белорусского металлургического завода в Жлобине (БМЗ). Из-за аккумуляции валюты банками для покупки облигаций Минфина происходило ослабление курса белорусского рубля, которое мы наблюдали в последние дни.





Полмесяца назад о тяжелой судьбе БМЗ писала " Наша Ніва ".





"Если бы сегодня нашелся покупатель на БМЗ, то государству бы пришлось еще доплатить ему", - считает экономист Дмитрий Крук.





Основную часть облигаций Минфина для спасения БМЗ приобрели государственные банки - Беларусбанк, Белагропромбанк и Банк Дабрабыт. Также долю бумаг МФ РБ взяли на себя банки с российским капиталом — БелВЭБ, БГПБ, ВТБ и БПС.