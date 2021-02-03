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Инсайд от Халезина: Власти готовят большую распродажу стратегических активов. Начались переговоры по Беларускалию, Гродно-Азоту и БМЗ

Беларусские власти начали подготовку к большой распродаже флагманских активов в экономике. На сегодняшний день начались переговоры по трем структурам, которые для Беларуси являются бюджетообразующими: БМЗ, Беларускалий и Гродно-Азот, пишет директор Беларуского свободного театра Николай Халезин.

Гродно-Азот

Ситуации со всеми тремя предприятиями являются совершенно разными, но объединены они одним фактором: беларусские власти хотят получить за них гораздо больше того, что за них предлагают. По Гродно-Азот ситуация сложная из-за того, что оборудование на предприятии устаревшее, а власти оценивают его, как будто завод прошел полное перевооружение.

На БМЗ же как раз перевооружение произошло, но смена руководства с гражданских лиц на сотрудников КГБ-ФСБ привела к ситуации, когда главное металлургическое предприятие Беларуси, имеющее клиентов из мирового топ-списка, оказалось на грани дефолта. Сегодняшний долг БМЗ составляет около $1,4 млрд, и банкротство этой структуры может повлечь за собой если не полный коллапс банковской системы, то гарантированно дефолт Беларусбанка и Агропромбанка. Есть версия, что провальный менеджмент и использовался для того, чтобы сбить цену на БМЗ, и семья Лукашенко получила с этого крупный откат.
 
По Беларускалию запрос властей составляет $10 млрд, но покупающая сторона предлагает максимальную цену в $6 млрд. В покупке этого актива заинтересованы несколько игроков, и один из них российский бизнесмен Дмитрий Мазепин, который при помощи возрождения картеля может спасти гибнущий принадлежащий ему Уралкалий, находящийся в серьезных долгах, и который он уже неоднократно пытался продать, но покупателя на этот актив не нашлось.

Судя по тому, как активно Лукашенко стал вести переговоры по активам, которые считал стратегическими для страны, и на продажу которых не решался, на их продаже он хочет получить максимальную прибыль для себя и своей семьи, а заодно максимально продлить свое нахождение у власти. Все это происходит на фоне неподтвержденной пока информации о том, что власти завышают объем золотовалютного запаса страны на 30%.

Пока без ответа остается вопрос, ведутся ли какие-то переговоры по продаже Мозырского НПЗ и Новополоцкого «Нафтана», которые входят в пул самых дорогих беларусских производственных активов.
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