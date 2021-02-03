Китай планирует построить в Беларуси более тысячи социальных квартир

Международный договор планируют подписать белорусское и китайское правительства.Об этом сказано в постановлении Совета Министров Республики Беларусь.





Документ был принят в понедельник, 1 февраля, и опубликован на Национальном правовом Интернет-портале.





Главной целью программы является строительство в Беларуси социального жилья.





Ожидается, что в нашей стране появятся ещё 20 социальных домов. Здания будут строиться во всех областях.





Общее количество квартир социального жилья составит 1166. Суммарная площадь - около 66 000 квадратных метров.





Согласно программе, максимальная сумма расходов на реализацию проекта должна составить не более 222 миллионов китайских юаней (около 90 миллионов белорусских рублей).





Социальное жильё - жилплощадь, в которой имеет право проживать человек, заключивший специальный договор, пишет belnovosti.by





Единственная оплата - коммунальные платежи. Однако собственником является государство, поэтому гражданин не имеет права сдавать эту квартиру.





Также проживающий обязан покинуть жильё, если нарушил договор. Кроме того, квартира не передаётся по наследству.





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