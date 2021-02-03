+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Китай планирует построить в Беларуси более тысячи социальных квартир

Республика Беларуси и Китайская Народная Республика намерены подписать соглашение о реализации программы «Строительство социального жилья».

Международный договор планируют подписать белорусское и китайское правительства.Об этом сказано в постановлении Совета Министров Республики Беларусь.

Документ был принят в понедельник, 1 февраля, и опубликован на Национальном правовом Интернет-портале.

Главной целью программы является строительство в Беларуси социального жилья.

Ожидается, что в нашей стране появятся ещё 20 социальных домов. Здания будут строиться во всех областях.

Общее количество квартир социального жилья составит 1166. Суммарная площадь - около 66 000 квадратных метров.

Согласно программе, максимальная сумма расходов на реализацию проекта должна составить не более 222 миллионов китайских юаней (около 90 миллионов белорусских рублей).

Социальное жильё - жилплощадь, в которой имеет право проживать человек, заключивший специальный договор, пишет belnovosti.by

Единственная оплата - коммунальные платежи. Однако собственником является государство, поэтому гражданин не имеет права сдавать эту квартиру.

Также проживающий обязан покинуть жильё, если нарушил договор. Кроме того, квартира не передаётся по наследству.

Фото: © Белновости
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Ледник
eBelarus
Павел Знавец
О параличе правоохранительной системы.
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан»
О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]