+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Шесть белорусских мобильных издателей вошли в мировой топ App Annie

App Annie опубликовала топ-52 самых кассовых мобильных издателей в мире по итогу 2020 года.

Также App Annie опубликовала отдельный топ по издателям, чьи штаб-квартиры официально базируются в регионе EMEA (экономический регион, включающий Европу, Ближний Восток и Африку), сообщает app2top.ru. В этот рейтинг попали шесть белорусских паблишеров.
 
В топ-30 по загрузкам оказались студии SayGames и Playgendary. Они расположились в рейтинге 5 и 6 месте соответственно. По итогам прошлого года среди белорусских паблишеров SayGames и Playgendary заняли 1 и 2 место по загрузкам игр и приложений (по данным аналитической платформы Sensor Tower). У SayGames почти 900 миллионов загрузок (+2% к 2019 году), у Playgendary почти 740 миллионов скачиваний (+17,2%).

В топ-30 по выручке оказались четыре белорусские компании: Vizor (12 место), Samfinaco (Belka Games, 20 место), Wargaming (23 место), Melsoft (24 место). По данным Sensor Tower, среди белорусских компаний самую большую выручку по итогам прошлого года получила как раз компания Vizor — более 175 миллионов долларов (+78%). В мировом топ-52 по выручке белорусских паблишеров не оказалось. 

Если вы живёте в Беларуси (или даже если уже нет) и работаете в сфере ИТ — заполните анонимную анкету. Результаты исследования рынка труда появятся весной, пишет dev.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Ледник
eBelarus
Павел Знавец
О параличе правоохранительной системы.
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан»
О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]