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Дело управляющего партнёра «Зубр Капитал» на доработке. Его не отпустили

Дело управляющего партнёра инвесткомпании «Зубр Капитал» Николая Шестака рассматривали сегодня в суде Октябрьского района. Решения нет, судья отправила дело на доработку.



Шестак остаётся задержанным. Завтра истекут 72 часа с момента его задержания, если к этому времени не будет вынесено решение об административном аресте, Шестака должны отпустить. Идёт сбор доказательств его невиновности.

Николай Шестак в «Зубр Капитал» отвечает за взаимоотношения с инвесторами, является руководителем проекта по запуску фонда Zubr Capital Fund I. Обеспечивает правовое сопровождение всех ключевых проектов «Зубр Капитал».

Шестака и ещё одного топ-менеджера «Зубр Капитал», руководителя департамента и контроллинга и риск-менеджмента Евгения Бачищева, задержали на улице в Минске 31 октября. Обоих увезли в РУВД Октябрьского района, на обоих составили протокол по ст. 23.34 КоАП.

Суд на Бачищевым прошёл в понедельник 1 февраля. Ему дали 15 суток.
DEV.by
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