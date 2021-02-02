







Шестак остаётся задержанным. Завтра истекут 72 часа с момента его задержания, если к этому времени не будет вынесено решение об административном аресте, Шестака должны отпустить. Идёт сбор доказательств его невиновности.





Николай Шестак в «Зубр Капитал» отвечает за взаимоотношения с инвесторами, является руководителем проекта по запуску фонда Zubr Capital Fund I. Обеспечивает правовое сопровождение всех ключевых проектов «Зубр Капитал».





Шестака и ещё одного топ-менеджера «Зубр Капитал», руководителя департамента и контроллинга и риск-менеджмента Евгения Бачищева, задержали на улице в Минске 31 октября. Обоих увезли в РУВД Октябрьского района, на обоих составили протокол по ст. 23.34 КоАП.





Суд на Бачищевым прошёл в понедельник 1 февраля. Ему дали 15 суток.