ИТ по влиянию на рост ВВП «откатилось» до уровня сельского хозяйства





Лидерство с айтишниками и связью разделило сельское хозяйство, следует из данных официальной статистики.





За 2020 год общий объем ВВП превысил 147 миллиардов рублей. Айтишники вместе со связью обеспечили прирост ВВП на 0,4%. Для сравнения, по итогам января-октября это показатель был выше — 0,5%. Также прирост ВВП на 0,4% обеспечило сельское хозяйство.





Интересно, но за 2019 год сектор «информация и связь» обеспечил прирост ВВП на 0,5%, в то время как сельское хозяйство только на 0,2%. Но в прошлом году сельскому хозяйство удалось подтянуть этот показатель в отличие от информации и связи.





К слову, для остальных отраслей прошлый год по части влияния на рост ВВП оказался хуже, чем 2019.





Что касается влияния ИТ на экономику, то получается следующее. В 2019 году ВВП вырос на 1,2%, сектор «информация и связь» обеспечил более 40% этого прироста. В 2020 году ВВП упал, при этом вклад сектора «информация и связь» в ВВП вырос только на 0,4%. Это значит, что общий вклад айтишников вместе со связью в ВВП в 2020 году на самом деле вырос по сравнению с 2019 годом.





Что касается доли «информации и связи» в ВВП, то она также выросла. Если по итогам 2019 года доля составила 6,2%, то по итогам прошлого года — 7,3%. Это больше, чем доля строительства, транспортной отрасли и сельского хозяйства.





Рост доли «информации и связи» в ВВП — следствие рекордного экспорта ИТ-услуг в прошлом году. По данным официальной статистики, общий экспорт компьютерных услуг ИТ-компаниями за январь–ноябрь составил более 2,2 миллиарда долларов. По сравнению с таким же периодом 2019 года он вырос на 18,6% или на 107 миллионов долларов.