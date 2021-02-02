Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в 2021–2025 годах должны вырасти в 1,2 раза, но заработная плата будет расти за счет увеличения производительности труда.





Об этом рассказала министр труда и социальной защиты РБ Ирина Костевич в ходе презентации программы социально-экономического развития Беларуси на 2021–2025 годы. Она уточнила, что реальные располагаемые денежные доходы населения — это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен.





Основную часть этих доходов составляет оплата труда — около 64%. Доля пенсий, пособий, стипендии и других выплат равна примерно 23%. Совсем невелика доля доходов от предпринимательской и иной деятельности, а также доходов от собственности.





С оплатой труда ситуация выглядит неясно. С одной стороны, Ирина Костевич подчеркнула, что стоит задача обеспечить подъем зарплаты за счет роста производительности труда.





Об этом правительство говорит уже много лет, но ничего из этого не получается. К тому же, сама Ирина Костевич сообщила, что предполагается дифференцированный подъем зарплат в различных областях бюджетного сектора.





Так, предполагается увеличить заработную плату у работников сферы культуры на 38 процентных пунктов — до 80% от средней зарплаты по стране.





Как бы то ни было, прирост зарплаты за пятилетку окажется намного ниже, чем обещал Лукашенко в своей программе на выборах президента. Он тогда сказал о росте зарплаты не на 20%, а в 2 раза.





Правда, речь шла о номинальной зарплате, а не о реальной.





Столь же неопределенными являются и прогнозы правительства в сфере жилищного строительства. Министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович сообщил, что гражданам, которые недавно были приняты на учет нуждающихся в областных центрах, будут предлагать жилье в малых и сельских населенных пунктах, численность жителей которых не превышает 20 тыс.





Однако он не сказал, сколько жилья планируется строить в Беларуси, и это вряд ли случайно, дело в том, что серьезно увеличивать жилищное строительство правительство не собирается.





В то же время, министр рассказал, что в 2025 году 30% от возводимого в Беларуси многоквартирного жилья будет строиться с использованием электрической энергии для водо- и теплоснабжения.

