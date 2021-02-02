+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Это по-нашему! Налог на кэшбэк отменили через месяц

Кэшбэк снова не облагают налогом.

Процент от оплаты покупок карточками, который банк возвращал клиенту, снова не облагается налогом, если он не более 2% от суммы. Это следует из указа №37, опубликованного 2 февраля.

Так было и до Нового года, но потом и стек срок действия предыдущего указа, и на кэшбэк распространилось требование платить подоходный налог. 

Любопытно, что новый указ вступает в силу задним числом — он действует с 1 января 2021 по 1 января 2026 года.

Получается, что сейчас государство должно вернуть гражданам ерез банки отобранные деньги, но непонятно, как это будет выглядеть.

Как сообщалось ранее, этот указ также вдвое уменьшил максимальную сумму, которую можно заплатить наличными предпринимателю или физическому лицу - до 14 500 рублей (500 базовых).
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
О параличе правоохранительной системы.
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан»
О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]