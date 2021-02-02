



Однако Нацбанк выступает за снижение привлекательности валютных депозитов и склоняет коммерческие банки уменьшать проценты по ним, пишет "Брестская газета".





Есть ли смысл сегодня нести в банки небольшие суммы? Что будет с экономикой, если рубль продолжит падать, а белорусы – забирать депозиты? Разбираемся с Вадимом Иосубом, старшим аналитиком белорусской компании «Альпари Евразия».





О росте ставок по вкладам

Банковские ставки по краткосрочным валютным вкладам выросли в прошлом году в четыре раза. Вадим Иосуб поясняет, что с учетом абсолютных значений этот рост не настолько впечатляющий, ведь речь идет о росте с 0,27% до 1,09%.





«Одно дело, когда ставки растут с 10% до 40%, и совсем другое – когда с 0,01% до 0,04%. Это тоже рост в четыре раза, но заработать на нем, имея обычные суммы денег, достаточно сложно», – говорит экономист.





Одной из причин роста ставок он считает то, что до этого ставка по валюте сильно упала. Это стимулировало Нацбанк доводить до банков политику резервирования.





«Грубо говоря, привлекать рублевые депозиты банкам было выгоднее, чем валютные, потому что на валютные нужно формировать больше резервов. Соответственно, банки не были заинтересованы в дополнительном привлечении валюты, поэтому снижали ставки», – поясняет Иосуб.





Особенно легко было их снижать, когда валютные вклады росли, но с декабря 2019 года они уменьшались ежемесячно вплоть до декабря 2020 года (это пока последний месяц, по которому есть статистика). В прошлом году отток валютных вкладов был наиболее заметен в августе – сентябре. И, чтобы его замедлить, банки были вынуждены поднимать ставки.





Аналитик отмечает, что параллельно идет отток рублевых вкладов. И по ним ставки тоже заметно выросли с начала прошлого года к его концу. В начале были около 7%, а в конце уже превышали 19%.





Дедолларизация

Как известно, Нацбанк выступает за снижение привлекательности валютных депозитов и склоняет коммерческие банки снижать проценты по ним. Вадим Иосуб поясняет, что эти действия связаны с политикой дедолларизации.





«Направление правильное, но это было актуально, когда вклады в банках росли. Люди несли деньги – и Нацбанк старался, чтобы преимущественно это были рубли, чтобы тот, кто хочет хранить в банке валюту, увидел, что белорусские рубли хранить выгоднее, потому что ставка выше», – разъясняет экономист.





На фоне роста вкладов, говорит он, это разумно. Но, когда вклад забирают, причем и валютные, и рублевые, тут уже не до дедолларизации. В этом случае банкам нужно хоть каким-то образом оставить валютные ресурсы у себя.





Снижение вкладов – угроза экономике

Белорусский рубль падает в цене, а люди продолжают забирать депозиты. По словам Вадима Иосуба, это уже отражается на экономике страны.





«Вклады населения в банках – это тот ресурс, из которого банки могут выдавать кредиты, кредитовать экономику. Чем меньше вкладов, тем меньше возможностей это делать. Кредитов меньше, ставки по ним выше – деньги становятся более редким и дорогим ресурсом, если не брать в расчет директивное кредитование, когда государство распоряжается дать госпредприятиям какие-то деньги», – поясняет эксперт.





Если говорить о кредитовании на рыночных условиях, оно уже замедляется. Иосуб обращает внимание: в прошлом году мы видели, как практически приостановилось кредитование на покупку недвижимости.





Где и как хранить небольшие суммы

«Это очень просто посчитать. При ставке по валюте 1% годовых с 300 долларов за год вы можете заработать 3 доллара. Сначала нужно отвезти вклад в банк, а потом его забрать. Это четыре поездки в автобусе, троллейбусе или метро, – напоминает экономист. – Скорее всего, то, что вы заработаете за год, их не окупит».





Если речь идет о 10 тысячах, за год вклад может принести 100 долларов. Вадим Иосуб отмечает: интересная и значимая ли это сумма, каждый решает сам. Нужно также подумать, готовы ли вы расстаться с этими деньгами на год, чтобы заработать 100 долларов.





«Если у вас 300 рублей или 10 тысяч в рублях, ставки гораздо выше. Сейчас они достигают порядка 19% годовых. Но проблема в том, что и рисков больше. Если доверять государству, банковской системе Беларуси и считать, что в ближайший год они не начнут печатать деньги и рубль не рухнет, то, наверное, имеет смысл отнести рубли в банк, – говорит экономист. – Если же у читателей есть сомнения, можно ли доверять государству и в том, какую экономическую политику оно будет проводить, то лучше свои деньги сконвертировать в валюту и хранить, условно говоря, дома под подушкой».







