В России стало резко больше компаний с белорусскими учредителями

На первом месте — Кипр: 731 юрлицо. На втором — Сейшелы: 409. Третье у Великобритании — 356. В Германии — 228.





Если сравнить статистику за 2018, 2019 и 2020 годы, то как раз виден резкий рост количества компаний с белорусскими владельцами: соответственно 38, 36 и 96 компаний. Кипр и Сейшелы, наоборот, идут на спад.





Например, на Сейшелах в 2018 году — 293 компании, в 2019-м — 94, в 2020-м — 22. Это может говорить об уходе российского бизнеса из некоторых офшоров.