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Лукашенко поручил искать нефть

В Беларуси планируют нарастить добычу нефти до 2 млн тонн в год, сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык в эфире телеканала "Беларусь 1" в понедельник.


"Мы можем добывать несколько больше, и сегодня поставлена такая задача. И мы будем наращивать добычу нефти до 2 млн тонн в ближайшие годы", - рассказал министр. 

Он напомнил, что промышленные запасы нефти в стране составляют около 51 млн тонн нефти. На Припятском прогибе выявлено около 100 месторождений нефти и 60 из них находится в разработке. 

"Мы ежегодно добываем 1,7 – 1,75 млн тонн нефти. Это, конечно, незначительно даже для внутреннего потребления нашей страны и тем более - для работы двух нефтеперерабатывающих предприятий", - уточнил Худык. 

Министр рассказал, что в стране ведется работа по выявлению новых месторождений нефти. 

"Поэтому у главы государства состоялся разговор о модернизации нашего НПЦ по геологии и расширении географии поиска нефти. Я уверен, что дорожная карта, по аналогу Белгидромета, будет подготовлена и она окажет действительную помощь, чтобы и расширить географию, и найти новые месторождения нефти", - отметил он.
Интерфакс
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