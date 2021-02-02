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В рейтинге доступности бензина Беларусь на предпоследнем месте в Европе

В рейтинге доступности бензина Беларусь на предпоследнем месте в Европе. Его составило российское информагентство ria.ru.


Причина низкого места нашей страны в том, что на среднюю зарплату можно купить всего 628,6 литра автомобильного топлива.

Для сравнения — жители Люксембурга могут купить 3143,2 литра бензина, Норвегии — 2746. Худшая ситуация, чем в Беларуси, только в Украине: 393,8 литра.
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