Если коротко, то ведомства «рекомендуют» снизить оптовые и торговые надбавки и устраивать скидки, пишет FINANCE.TUT.BY. В противном случае обещают установить потолок по предельным розничным ценам. Однако эти рекомендации выглядят запоздалыми: аптекам нужно было до 1 февраля привести розничные цены с учетом увеличенного НДС, и в большинстве случаев стоимость подняли на 10% — на сколько вырос налог.

О чем говорят чиновники

В своем письме чиновники акцентируют внимание на прогнозе по годовой инфляции.





— Полагаем, что с учетом выполнения индекса потребительских цен на социально значимые товары в размере 4,9% в год <…> (отсылка на документ. — Прим. ред.), а также ограничения инфляции в размере 5% в год <…> (отсылка на документ. — Прим. ред.) рост цен на лекарственные средства (с учетом количества, форм и дозировок) и медицинские изделия не должен превышать соответствующие установленные показатели.





Для недопущения роста цен ведомства полагают «целесообразным обеспечить предоставление скидок на лекарственные средства и медицинские изделия, а также произвести снижение оптовых и торговых надбавок».





«В ином случае государственные органы, осуществляющие регулирование цен, могут вводить ценовое регулирование на лекарственные средства и медицинские изделия, в том числе посредством установления предельных (максимальных) розничных цен», — заявили ведомства.





В аптечных сетях, с представителями которых мы пообщались, говорят, что до сих пор не получали рекомендации от чиновников, как применять повышенный НДС к розничным ценам. Только от МНС и Минфина, что делать с остатками. В этой ситуации письмо от МАРТ и Минздрава выглядит весьма запоздалым, так как аптеки уже переписали цены с учетом повышенного НДС.





Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко ранее в интервью «Беларусь 1» заявил, что роста цен из-за повышения ставок НДС, по его мнению, не произойдет. Но в целом «вопрос не столько к налоговой службе, сколько к субъектам хозяйствования».





— Приведу простой пример. У нас до 2021 года были от НДС освобождены медпрепараты, производимые в Беларуси и ввозимые на ее территорию. В Российской Федерации ставка НДС была 10%. Но, несмотря на то что у нас было освобождение от налога, стоимость лекарств почему-то у нас была выше. Связывать это только с налогообложением как минимум не совсем корректно. Только с налогообложением. Я считаю, что роста цен не произойдет, — сказал министр.





Министр финансов Юрий Селиверстов ранее в комментарии FINANCE.TUT.BY пояснял, что ставки НДС на лекарства подняли «для их упорядочения в первую очередь с Российской Федерацией», а «цены в аптеках проконтролируют соответствующие службы — Минздрав, МАРТ», и эти ведомства, по мнению главы Минфина, не допустят необоснованного роста цен.





Что произошло с НДС на лекарства и медизделия

С 1 января изменили ставки налога на добавленную стоимость на ввоз и продажу лекарств и медицинских изделий. С этого месяца те партии товара, которые ввозят в страну, должны облагаться НДС в 10%, а на ввезенные до этого года лекарства и медизделия нужно пересмотреть цены до 1 февраля. Об этом чиновники сообщили в последний день 2020 года, когда белорусы нарезали салаты к новогоднему столу.





Выросла с 1 января и ввозная ставка НДС на сырье и комплектующие — до 20% (ранее они освобождались от НДС). Ставку подняли в том числе на сырье и материалы для изготовления лекарств, медизделий; комплектующие изделия для производства лекарств, медизделий; полуфабрикаты к лекарствам, медизделиям (в том числе протезно-ортопедическим изделиям).





Раньше эти позиции освобождались от НДС при ввозе на территорию Беларуси. Соответственно, повышение налогов может сказаться на ценах на отечественные лекарства и медицинские изделия, в которых используют импортируемые комплектующие и сырье.





В аптечных сетях уточняют, что на некоторые детские товары аптечного ассортимента ставка НДС также повышается с 10% до 20%.





За январь аптеки повысили цены на лекарства и медизделия, многие — на 10%. К февралю также подняли стоимость услуг некоторые медцентры.