+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Станислав Богданкевич: Если Россия плюнет на отношения с Западом, то задавит Беларусь

Введение единой валюты означает полную утрату суверенитета. Бывший глава Нацбанка Станислав Богданкевич прокомментировал "Белорусскому партизану" старый-новый ультиматум Медведева.

Станислав Богданкевич: Если Россия плюнет на отношения с Западом, то задавит Беларусь
- Действительно, вся белорусская экономика ориентирована на Россию. Другие рынки сбыта, учитывая политическую ситуацию, закрыты для Беларуси. 

- Продавит ли единую валюту Москва сейчас? Лукашенко находится в совершенно других условиях, чем в декабре 2019-го.

- Лукашенко будет пытаться сохранить видимость суверенитета, поэтому вряд ли он так быстро сдаст денежную систему Беларуси. Сдаваться на российский рубль – полная утрата суверенитета, это вхождение Беларуси в состав Российской Федерации в виде Западного или Северо-Западного края. 

Даже если примерить на себя ситуацию Лукашенко, то ему политически, личностно было бы выгодно сдаться Евразийскому экономическому сообществу, и если уж говорить о единой валюте, то общей валюте, учредителями бы которой выступили Казахстан, Кыргызстан, Армения, Россия и Беларусь. 

Догадываюсь, что таким образом Лукашенко будет отбиваться от полной сдачи валютного суверенитета Российской Федерации. 


- Есть ли у Лукашенко экономические ресурсы, есть ли время, чтобы отбиваться от России?

- Все зависит от того, в какой мере будет давить Россия. Я исхожу из того, что Россия и дальше будет экономически и финансово поддерживать Беларусь. Но если Россия пойдет ва-банк, то, конечно, никакого ресурса у Лукашенко за спиной нет. 

Но мне кажется, что все-таки мировое сообщество должно помочь сопротивляться такому решению. Трудно гадать. Есть ли у России возможность задавить в нынешних условиях Лукашенко и обеспечить создание единой валюты Беларуси и России? 

Безусловно, что и жлобинский металлургический завод уже на ладан дышит, не выдержит без вливаний с помощью России, и другие крупные компании погибают. Но мне кажется, что Россия не должна пойти на полное поглощение Беларуси в этих условиях. Но если захочет – безусловно сделает.

- Какой у Лукашенко есть выход?

- Если бы Лукашенко признал поражение и пошел на выборы, то Беларусь могла бы сохраниться как суверенное государство. Если же Россия полностью плюнет на Запад и на отношения с ним, то задавит Беларусь полностью. А Лукашенко сохранится как глава края, который станет частью Российской Федерации со столицей в Минске.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
О параличе правоохранительной системы.
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан»
О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]