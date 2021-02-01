



На сайте Ivy Global говорится, что ее профиль — образовательные услуги. Производством лекарств она не занимается. Компания основана в 2007 году Ллойдом Мином и Джунхо Су. Последний в прошлом продавал витамины и работал в фармацевтической сфере, в том числе на Bristol-Myers Squibb и DuPont.





Парк «Великий камень» основан в 2012 году. Непосредственно строительство объектов началось около шести лет назад. В этой особой экономической зоне действует ряд льгот. Однако с начала 2021 года подоходный налог с доходов физлиц, которые работают на резидентов парка, повышен с 9 до 13%.