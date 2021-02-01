Есть еще желающие рискнуть: компания из Северной Америки может открыть фармзавод в "Великом камне"
Индустриальный парк «Великий камень» сообщил о переговорах с компанией Ivy Global, у которой есть офисы в США и Канаде. Партнеры намерены построить фармацевтический завод «по производству широкой линейки лекарственных средств, в том числе для борьбы с COVID-19», сказано в пресс-релизе парка.
На сайте Ivy Global говорится, что ее профиль — образовательные услуги. Производством лекарств она не занимается. Компания основана в 2007 году Ллойдом Мином и Джунхо Су. Последний в прошлом продавал витамины и работал в фармацевтической сфере, в том числе на Bristol-Myers Squibb и DuPont.
Парк «Великий камень» основан в 2012 году. Непосредственно строительство объектов началось около шести лет назад. В этой особой экономической зоне действует ряд льгот. Однако с начала 2021 года подоходный налог с доходов физлиц, которые работают на резидентов парка, повышен с 9 до 13%.
14:56 01/02/2021
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