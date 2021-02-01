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РЖД обещают Беларуси цены на перевалку нефтепродуктов не дороже балтийских

Перевозка нефтепродуктов из Беларуси в российские порты обойдется республике не дороже, чем перевалка в Прибалтику, заявил в понедельник замгендиректора РЖД Алексей Шило.

"Насколько мне известно, договоренность между правительствами двух стран заключается в том, чтобы удорожания не было. Мы оценивали железнодорожную составляющую, я могу сказать, что с учетом тарифа по Беларуси, тарифа по РЖД, скидки при перевозке разных номенклатурных групп, получается, что у нас уже сопоставимые условия по железной дороге", - рассказал Шило.

Он отметил, что еще раньше РЖД ввели 50-процентную скидку на перевалку нефтепродуктов из Беларуси в российские северо-западные порты и возврат пустых цистерн. Этот дисконт действует до конца 2025 года.

Согласно распоряжению правительства России, двухстороннее соглашение между Минском и Москвой по перевозке нефтепродуктов действительно до 31 декабря 2023-го с правом продления.
Источник: sputnik.by
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