"Насколько мне известно, договоренность между правительствами двух стран заключается в том, чтобы удорожания не было. Мы оценивали железнодорожную составляющую, я могу сказать, что с учетом тарифа по Беларуси, тарифа по РЖД, скидки при перевозке разных номенклатурных групп, получается, что у нас уже сопоставимые условия по железной дороге", - рассказал Шило.





Он отметил, что еще раньше РЖД ввели 50-процентную скидку на перевалку нефтепродуктов из Беларуси в российские северо-западные порты и возврат пустых цистерн. Этот дисконт действует до конца 2025 года.





Согласно распоряжению правительства России, двухстороннее соглашение между Минском и Москвой по перевозке нефтепродуктов действительно до 31 декабря 2023-го с правом продления.











