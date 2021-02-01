Суд над активистами забастовки на БМЗ: прокурор просит по три года лишения свободы
В Жлобине 1 февраля продолжается уголовный процесс над активистами забастовки на БМЗ Игорем Поваровым, Александром Бобровым и Евгением Говором.
17 августа в знак протеста против фальсификации выборов и насилия против мирных протестующих они вместе с другими работниками перекрыли дорогу для технологического транспорта на заводе. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. Согласно ст. 342 УК РБ "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них".
Дело рассматривает судья Ерофеев Е. М., прокурор - Аношко.
На предыдущих судебных заседаниях опрашивались свидетели, изучались письменные материалы дела.
Также представитель общественного истца от БМЗ юристконсульт Жунко ходатайствовала о приобщении к материалам дела заявление об отказе возбуждения гражданского иска против обвиняемых. В БМЗ против фигурантов материальных претензий нет. Они возместили убытки предприятия в размере 1 тыс. 88 руб. 50 коп. Справки о возмещении ущерба обвиняемые предоставили суду.
Сегодня, 1 февраля, представитель гражданского истца - БМЗ - подтвердила отказ от гражданского иска. Были оформлены соответствующие бумаги.
Судья Ерофеев сделал перерыв и ушел в совещательную комнату. Принятое решение отказать в иске БМЗ.
Далее суд рассмотрел ходатайство государственных СМИ о ведении видеосъемки в суде. Все адвокаты и Поваров это ходатайство не поддержали. Говор, Бобров и представительница БМЗ оставили решение на усмотрение суда.
Решение - отказать в ходатайстве.
Говорит обвинитель Аношка. Говорит, что Говор и Бобров вину признали полностью, а Игорь Поваров вину не признает.
Прокурор выступает далее: совершили организованные групповые действия, при отсутствии более тяжких преступлений.
Просит назначить наказание:
Игорю Поварову - лишение свободы сроком на три года в колонии общего режима;
Александру Боброву - лишение свободы сроком на три года в колонии общего режима;
Евгению Говору - лишение свободы сроком на три года в колонии общего режима.
Боброва и Говора заключить под стражу в зале суда.
Адвока оварова обращает внимание суда на тот факт, что между собой некоторые обвиняемые не были знакомы вообще. Да, Поваров был на заводе, но он не организатор забастовки, в первых рядах он не шел, лозунгов не выкрикивал. На видео видно, что Поваров подошел к скреповозу после того как тот остановился. И это не опровергается видеозаписями. Не было между обвиняемыми никакого сговора и организованных групповых действий.
12:20 01/02/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение