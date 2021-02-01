17 августа в знак протеста против фальсификации выборов и насилия против мирных протестующих они вместе с другими работниками перекрыли дорогу для технологического транспорта на заводе. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. Согласно ст. 342 УК РБ "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них".





Дело рассматривает судья Ерофеев Е. М., прокурор - Аношко.





На предыдущих судебных заседаниях опрашивались свидетели, изучались письменные материалы дела.





Также представитель общественного истца от БМЗ юристконсульт Жунко ходатайствовала о приобщении к материалам дела заявление об отказе возбуждения гражданского иска против обвиняемых. В БМЗ против фигурантов материальных претензий нет. Они возместили убытки предприятия в размере 1 тыс. 88 руб. 50 коп. Справки о возмещении ущерба обвиняемые предоставили суду.





Сегодня, 1 февраля, представитель гражданского истца - БМЗ - подтвердила отказ от гражданского иска. Были оформлены соответствующие бумаги.





Судья Ерофеев сделал перерыв и ушел в совещательную комнату. Принятое решение отказать в иске БМЗ.





Далее суд рассмотрел ходатайство государственных СМИ о ведении видеосъемки в суде. Все адвокаты и Поваров это ходатайство не поддержали. Говор, Бобров и представительница БМЗ оставили решение на усмотрение суда.





Решение - отказать в ходатайстве.





Говорит обвинитель Аношка. Говорит, что Говор и Бобров вину признали полностью, а Игорь Поваров вину не признает.





Прокурор выступает далее: совершили организованные групповые действия, при отсутствии более тяжких преступлений.





Просит назначить наказание:





Игорю Поварову - лишение свободы сроком на три года в колонии общего режима;





Александру Боброву - лишение свободы сроком на три года в колонии общего режима;





Евгению Говору - лишение свободы сроком на три года в колонии общего режима.





Боброва и Говора заключить под стражу в зале суда.





Адвока оварова обращает внимание суда на тот факт, что между собой некоторые обвиняемые не были знакомы вообще. Да, Поваров был на заводе, но он не организатор забастовки, в первых рядах он не шел, лозунгов не выкрикивал. На видео видно, что Поваров подошел к скреповозу после того как тот остановился. И это не опровергается видеозаписями. Не было между обвиняемыми никакого сговора и организованных групповых действий.