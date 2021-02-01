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Директор на месте — идеолог МПЗ опровергает слухи о задержаниях на предприятии

На Минском подшипниковом заводе опровергают информацию о возможном задержании руководителя предприятия Анатолия Савенка.

"Анатолий Николаевич работает и задержан не был, всё в штатном режиме", сообщила Еврорадио заместитель генерального директора по идеологической работе Екатерина Тижавка.

При этом с самим Савенком поговорить не удалось. На рабочем месте его нет — он  "в командировке", объяснили на предприятии и предложили перезвонить завтра.

О проблемах, которые возникли у Савенка с ОБЭП, сообщал телеграм-канал @motolkohelp. Позднее, правда, автор канала уточнил, что Савенок не задержан, его лишь вызывали на допрос.

Гендиректором МПЗ Савенок стал чуть более года назад, а до этого около 10 лет возглавлял Белорусский металлургический завод в Жлобине.
Еврорадио
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