











«Современные производства не требуют больших человеческих ресурсов. Нужны компактные, небольшие, но с высокой добавленной стоимостью и с высокими технологиями. В этом, как бы, та ставка, одна из основных ставок, на что мы ставим. Отрабатываются проекты, их большое количество, больше 800. А самое главное, что прирост ВВП ожидается 21,5%. Из этих цифр где-то 10%, 9,7 процентных пункта приходится на сферу услуг, а остальное — это сельское хозяйство и промышленность», — сказал Ярошевич.





Напомним, в 2018 года шла речь о плане индустриализации регионов, в который хотели включить более 1,7 тыс. инвестпроектов. Тогда речь шла о достижении ВВП в 2025 году в размере 100 млрд долларов.

Дмитрий Ярошевич отметил, что активнее производства должны создаваться в высокотехнологичных сферах, в том числе электроиндустрии, фармацевтике. Транспортное машиностроение и фармацевтика должны вырасти на 35-40% за пять лет. Приоритетом правительства останется развитие регионов.





«Здесь все необходимое у нас есть: и задумки, и законодательство, которое апробировано на Оршанском регионе. Сейчас мы работаем над тем, чтобы какие-то нормы этого указа, эксперимента распространить на остальные регионы», — сказал он.





Замминистра пообещал, что регионам будут предоставляться преференции. Также за счет мощного стимулирования в правительстве намерены удерживать молодежь в регионах.





«Конечно, мы всегда рады иностранным инвесторам, но социально ответственным. Чтобы этот инвестор закрепился здесь, проводил ответственную политику по отношению к нашим гражданам и к территории, — отметил замминистра. — Но для этого, безусловно, необходимо создавать комфортные условия, что зависит и от работы местных органов власти».





По словам Ярошевича, ожидается, что программу социально-экономического развития на пятилетку примут весной.