Кто больше?!! Правительство прорабатывает открытие 800 производств за пятилетку
Правительство прорабатывает открытие 800 производств за 2021-25 годы. Такую цифру в «Главном эфире» беларусского телевидения назвал замминистра экономики Дмитрий Ярошевич.
«Современные производства не требуют больших человеческих ресурсов. Нужны компактные, небольшие, но с высокой добавленной стоимостью и с высокими технологиями. В этом, как бы, та ставка, одна из основных ставок, на что мы ставим. Отрабатываются проекты, их большое количество, больше 800. А самое главное, что прирост ВВП ожидается 21,5%. Из этих цифр где-то 10%, 9,7 процентных пункта приходится на сферу услуг, а остальное — это сельское хозяйство и промышленность», — сказал Ярошевич.
Напомним, в 2018 года шла речь о плане индустриализации регионов, в который хотели включить более 1,7 тыс. инвестпроектов. Тогда речь шла о достижении ВВП в 2025 году в размере 100 млрд долларов.
Дмитрий Ярошевич отметил, что активнее производства должны создаваться в высокотехнологичных сферах, в том числе электроиндустрии, фармацевтике. Транспортное машиностроение и фармацевтика должны вырасти на 35-40% за пять лет. Приоритетом правительства останется развитие регионов.
«Здесь все необходимое у нас есть: и задумки, и законодательство, которое апробировано на Оршанском регионе. Сейчас мы работаем над тем, чтобы какие-то нормы этого указа, эксперимента распространить на остальные регионы», — сказал он.
Замминистра пообещал, что регионам будут предоставляться преференции. Также за счет мощного стимулирования в правительстве намерены удерживать молодежь в регионах.
«Конечно, мы всегда рады иностранным инвесторам, но социально ответственным. Чтобы этот инвестор закрепился здесь, проводил ответственную политику по отношению к нашим гражданам и к территории, — отметил замминистра. — Но для этого, безусловно, необходимо создавать комфортные условия, что зависит и от работы местных органов власти».
По словам Ярошевича, ожидается, что программу социально-экономического развития на пятилетку примут весной.
09:58 01/02/2021
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