+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Евразийский банк развития пока не видит перспектив для единой валюты в ЕАЭС

Евразийский банк развития пока не видит перспектив для создания валютного союза в рамках ЕАЭС. Введение единой валюты в ближайшее время окажет негативное влияние на экономики государств-членов Союза.




 
«Сейчас, в моменте, и этот момент сохранятся, ничего не изменилось, введение единой валюты, условного евраза, алтына, дало бы отрицательные, негативные эффекты на ВВП», — заявил сегодня главный экономист ЕАБР и ЕФСР Евгений Винокуров, передает «Интерфакс».

По его словам, данный вопрос не стоит на повестке ближайших десяти лет. Евгений Винокуров отметил, что специалисты банка определили 10-11 условий, выполнение которых позволит вести речь о единой валюте. К этой теме также можно будет вернуться при наличии серьезного прогресса в ЕАЭС.

Также в ЕАБР не видят возможностей для полного перехода Беларуси и России к расчетам в российских рублях. Сейчас торговля между странами обслуживается в российской валюте примерно на 80%. Исключение составляют биржевые товары, в первую очередь углеводороды, цены на которые номинируются в долларах.

«Потенциал роста доли нацвалют заключается в том числе в диверсификации экспорта — страны должны снижать долю углеводородов в экспорте и повышать долю товаров, которые легче обслуживать в нацвалютах. Это главный потенциал роста», — отметил Винокуров.

Доля расчетов в национальных валютах между странами ЕАЭС уже достигла 73%. Из оставшихся 27% большая часть приходится на углеводороды, в частности на газ — 7%.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
О параличе правоохранительной системы.
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан»
О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]l.com

Реклама на сайте:
[email protected]