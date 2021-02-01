Евразийский банк развития пока не видит перспектив для единой валюты в ЕАЭС
Евразийский банк развития пока не видит перспектив для создания валютного союза в рамках ЕАЭС. Введение единой валюты в ближайшее время окажет негативное влияние на экономики государств-членов Союза.
«Сейчас, в моменте, и этот момент сохранятся, ничего не изменилось, введение единой валюты, условного евраза, алтына, дало бы отрицательные, негативные эффекты на ВВП», — заявил сегодня главный экономист ЕАБР и ЕФСР Евгений Винокуров, передает «Интерфакс».
По его словам, данный вопрос не стоит на повестке ближайших десяти лет. Евгений Винокуров отметил, что специалисты банка определили 10-11 условий, выполнение которых позволит вести речь о единой валюте. К этой теме также можно будет вернуться при наличии серьезного прогресса в ЕАЭС.
Также в ЕАБР не видят возможностей для полного перехода Беларуси и России к расчетам в российских рублях. Сейчас торговля между странами обслуживается в российской валюте примерно на 80%. Исключение составляют биржевые товары, в первую очередь углеводороды, цены на которые номинируются в долларах.
«Потенциал роста доли нацвалют заключается в том числе в диверсификации экспорта — страны должны снижать долю углеводородов в экспорте и повышать долю товаров, которые легче обслуживать в нацвалютах. Это главный потенциал роста», — отметил Винокуров.
Доля расчетов в национальных валютах между странами ЕАЭС уже достигла 73%. Из оставшихся 27% большая часть приходится на углеводороды, в частности на газ — 7%.
09:45 01/02/2021
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