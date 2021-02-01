







Как заявил в своем докладе первый заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц (доклад опубликован на сайте Нацбанка), прибыль банковского сектора по итогам 2020 года составила 1 млрд рублей, что на 13,5% меньше уровня предыдущего года. При этом ухудшение финансового результата негосударственных банков было еще более заметным. Правда, Сергей Калечиц не уточнил, насколько более заметным. Возможно, цифра не была озвучена, чтобы не пугать народ. Ведь и снижение прибыли на 13,5% в целом по банковскому сектору, с учетом того, что белорусский рубль обесценился на 22%, уже выглядят пугающими.





По данным Нацбанка, основным фактором снижения прибыли банковского сектора по итогам 2020 года выступил рост чистых отчислений в резервы на 501,6 млн рублей. При этом источником увеличения прибыли банков в 2020 году выступил рост чистых доходов от операций с иностранной валютой. Объем чистого прочего банковского дохода превысил на 251 млн рублей уровень 2019 года. Прирост чистого процентного дохода (59 млн рублей) и чистого комиссионного дохода (77 млн рублей) банков по итогам 2020 года был невысоким, констатировал Сергей Калечиц. При этом чистые операционные доходы снизились на 32 млн рублей. Рентабельность собственного капитала банковского сектора по итогам года снизилась на 2 процентных пункта и составила 8,9%.





Озвучивая планы Нацбанка на 2021 год, Сергей Калечиц отметил несколько основных моментов. В первую очередь регулятор продолжит формирование условий для поддержания роста кредитования на равновесном уровне, обеспечивающем оптимальный баланс между экономической активностью и величиной системных рисков. Особое внимание будет уделено укреплению финансовой стабильности на валютном и депозитном рынках.





«Важнейшей задачей для белорусских банков является обеспечение устойчивого сберегательного процесса. Система мер макропруденциального характера в 2021 году будет нацелена на ограничение системного риска, генерируемого бизнес-моделями банков с повышенным риск-аппетитом, в том числе через установление расчетных величин стандартного риска. Одной из основных задач будет недопущение существенного роста кредитного риска. Кредитная поддержка должна происходить в пределах ресурсной возможности банков и преимущественно на конкурентной основе в перспективные инвестиционные проекты, эффективным предприятиям, особенно с растущим экспортным потенциалом. При этом повышение эффективности и конкурентоспособности отечественных предприятий, производительности труда и снижение затра может существенным образом облегчить предприятиям обслуживание кредитов. Значимым резервом для экономического развития для Беларуси является интенсификация развития других сегментов финансового рынка, привлечение акционерного капитала, формирование долгосрочных страховых сбережений с учетом накопленного международного опыта. Важной задачей станет обеспечение доступа финансовых организаций к международным финансовым рынкам в целях снижения риска ликвидности», - рассказал Сергей Калечиц.





При этом первый зампред предупредил, что с 9 июля 2021 года вступает в силу новая редакция Закона «О валютном регулировании и валютном контроле», в которой предусмотрена возможность, при возникновении кризисных ситуаций, представляющих угрозу экономической безопасности и стабильности финансовой системы Беларуси, введение валютных ограничений в стране на срок до одного года.