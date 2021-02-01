"Великий камень" хочет привлечь РФ к строительству Евразийского железнодорожного гейтвэя
Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" рассчитывает привлечь российских партнеров к строительству Евразийского железнодорожного гейтвэя, заявил глава администрации парка Александр Ярошенко в эфире телеканала СТВ в воскресенье.
"В этом году уже начнется строительство "Евразийского железнодорожного гейтвэя" с участием Германии, Швейцарии, Китая, Беларуси. Мы надеемся к привлечению к этому проекту наших российских партнеров для того, чтобы создать логистический транспортный коридор, который позволил бы продукцию из Китая в Европу и обратно через "Великий камень", самым быстрым способом доставлять потребителю, нашим партнерам. Такие проекты создают будущее развития экономики", - сказал Ярошенко.
По его словам, в ближайшие 5 лет администрация парка рассчитывает привлечь не менее 200 предприятий.
"В настоящее время завершается работа над новой редакцией указа главы государства, где мы предусматриваем, во-первых, расширение возможности участия наших инвесторов в приоритетных сферах деятельности, в том числе таких как традиционная китайская медицина. Это та сфера, которую мы хотим активно поощрять и привлекать сюда, прежде всего, проекты из Китайской Народной Республики, потому что такая востребованность есть", - рассказал Ярошенко.
Он добавил, что администрация парка активно работает с министерством здравоохранения "над тем, чтобы в области предоставления услуг, создания фармацевтических производств, выпуска изделий медицинского назначения мы сделали максимально комфортные условия для реализации в этой сфере".
Кроме того, в парке хотели бы дать больше возможностей, привилегий инвесторам, которые бы реализовывали якорные, крупные проекты. Такие уже есть, но, по мнению, Ярошенко, их все-таки недостаточно. "Наша задача, в том числе и в будущем, – развивать и привлекать инвесторов, которые давали бы и создавали так называемые кластеры и привлекали за собой развитие малого и среднего бизнеса на территории парка "Великий камень", - считает он.
"Создание субпарков – одна из историй, которой мы хотели бы тоже дать определенное движение, толчок с привлечением провинций в том числе Китайской Народной Республики. Мы бы хотели, чтобы регионы, провинции КНР использовали, создавая свои субпарки. Мы для этого законодательные основы еще будем развивать", - добавил он.
ЗАО "Евразийский железнодорожный гейтвэй" стало резидентом "Великого камня" 23 сентября 2020 годаКомпания реализует инвестиционный проект по строите ству в парке бимодального железнодорожного терминала. При выходе терминала на проектную мощность объем грузоперевозок составит 180 тыс. ДФЭ. Начало строительства запланировано на 2021 год.Индустриальный парк "Великий камень" создается как площадка для работы высокотехнологичных компаний со всего мира. Парк возводится в 25 км от Минска. На территории более 8 тыс. га введен специальный правовой режим сроком на 50 лет. Также парк "Великий камень" наделен статусом территориальной особой экономической зоны в рамках ЕАЭС. На данный момент в "Великом камне" зарегистрировано 68 резидентов из 14 стран мира.
08:32 01/02/2021
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