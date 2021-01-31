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Сделка по покупке «Идея Банка» отложена

Польский холдинг Getin и беларуский «МТБанк», принадлежащий семье приближенного к беларуским властям бизнесмена Алексея Олексина, отложили заключение сделки по продаже минского «Идея Банка».

 Стороны подписали дополнение к письму о намерениях, сообщает пресс-служба польского холдинга, пишет reform.by
Теперь Getin и «МТБанк» планируют заключить договор до 1 марта 2021 года. При этом письмо о намерениях, если оно не будет продлено с согласия сторон, истечет с 1 марта 2021 года.

О желании продать беларусский актив польский холдинг объявил в начале июля 2020 года. В ноябре поляки сообщили, что Getin Holding подписал письмо о намерениях продать контролируемый ею пакет акций «Идея Банка» «МТБанку» или связанным с ним лицам. Предполагалось продать 99,999% акций за 50 млн беларусских рублей. В начале января 2021 года Национальный банк Беларуси выдал разрешение на покупку «МТБанком» пакета акций «Идея Банка».
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