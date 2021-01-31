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И из банков отток вкладов, и долги беларусов перед банками выросли до 15,7 млрд рублей. Ну и где дно?

Задолженность физлиц перед беларусскими банками по кредитам на 1 января составила 15,7 млрд рублей, сообщается в статистическом бюллетене Нацбанка. Она выросла на 108,1 млн рублей за декабрь, что в три раза больше, чем за ноябрь.

Задолженность физлиц перед беларусскими банками по кредитам на 1 января составила 15,7 млрд рублей, сообщается в статистическом бюллетене Нацбанка. Она выросла на 108,1 млн рублей за декабрь, что в три раза больше, чем за ноябрь.

За год долги населения перед банком увеличились почти на 1,55 млрд рублей.

Задолженность по кредитам на потребительские нужды в декабре продолжила снижаться. Она уменьшилась на 36,8 млн рублей и составила 5,55 млрд рублей. За год долги по потребительским займам выросли всего на 70,9 млн рублей.


Прирост задолженности по кредитам на недвижимость продолжился. За декабрь она выросла на 144,8 млн рублей до 10,06 млрд рублей. За год прирост составил 1,49 млрд.

Объем просроченной задолженности по кредитам населения за декабрь снизился на 2,1 млн рублей до 52,1 млн. За год просроченные долги увеличились на 18,2 млн рублей. Большая часть просроченный займов приходилась на потребительские кредиты — 51,1 млн.
reform.by
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