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Крупные и средние компании Беларуси продолжают терять работников, пишет сайт Banki24.by. В 2020 году наниматели в крупных и средних организациях уволили 713,7 тыс. работников. За то же время были приняты на работу 667,8 тыс. человек. Следовательно, с учетом округления чистый отток кадров с предприятий-флагманов составил около 45,8 тыс. человек.





Куда могли раствориться все эти десятки тысяч людей? Во-первых, часть работников ушла на пенсию. А ввиду слабой рождаемости во второй половине 1990-ых и первой половине 2000-ых на рынок труда сейчас приходит заметно меньше молодого пополнения, чем прежде. Во-вторых, вероятна смена занятости на мелкие предприятия и микробизнес. Доля малого бизнеса хоть и очень медленно, но растет. В-третьих, что особенно актуально для 2020-го, это последствия релокации кадров за границу. Иначе говоря, квалифицированные белорусы покидают рабочие места и уезжают за кордон.





Еще один информативный индикатор рынка труда — это коэффициент замещения уволенных работников принятыми. Он показывает, сколько вакансий закрывают предприятия на каждых 100 уволенных. Если коэффициент ниже 100, имеет место чистый отток кадров, если больше — приток. За 2020 год коэффициент замещения составил 93,6%. При этом ни в Минске, ни в областях не было чистого притока кадров. По столице коэффициент составил 93,4%, по областям — от 92,9% до 95%.





Традиционно наибольшее количество уволенных фиксируется в Минске. За год их насчитали 170 тыс. человек. В областях показатели были следующими: Брестская — 92,6 тыс., Витебская — 81,6 тыс., Гомельская — 97,7 тыс., Гродненская — 77,2 тыс., Минская — 117,8 тыс., Могилевская — 76,7 тыс.





В промышленности за 2020 год уволили 151,2 тыс. человек, а коэффициент замещения составил 89,5%. По сельскому хозяйству количество увольнений составило 83,2 тыс. (замещение на 95%), по строительству — 54,3 тыс. (90,1%), по розничной торговле — 99,4 тыс. (97,5%), по транспорту — 33,9 тыс. (78,9%), по образованию — 98,7 тыс. (90,8%), по здравоохранению — 51,5 тыс. (93,4%).





Обращает на себя внимание ситуация в ИТ-секторе. Если в целом по 2020 году еще сохранилось превышение принятых работников над уволенными, то в декабре произошел перелом тренда — наниматели уволили больше, чем приняли. Похоже, это начало массовой релокации кадров, о которой уже несколько месяцев пишут специализированные ресурсы.