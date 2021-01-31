Госдолг всех стран в мире к концу 2020 года вырос до 97,6% ВВП - МВФ





"Глобальные меры бюджетной поддержки в размере $14 трлн способствуют спасению жизней и сохранению средств к существованию, а также смягчают последствия пандемии для потребления и объема производства. В совокупности с экономическим спадом, который вызывает снижение доходов, подобная поддержка ведет к росту государственного долга и бюджетных дефицитов", - говорится в обзоре фонда.





В нем отмечается также, что критически важно уравновесить поддержку краткосрочного спроса в целях восстановления экономики с экономической устойчивостью в среднесрочной перспективе.





"Необходимо выработать надежные среднесрочные параметры бюджета и отлаженные стратегии консолидации, особенно в странах с высоким уровнем долга, поддерживаемые мерами, которые стимулируют экономический рост и социальную интеграцию. Объявление таких программ на раннем этапе может создать пространство для маневра в краткосрочной перспективе. Ключевым элементом таких стратегий будут налоговые реформы в целях стимулирования всеобъемлющего роста. Органам государственного управления также необходимо будет отслеживать бюджетные риски, которые, в случае их реализации, увеличат размер госдолга, а также управлять этими рисками", - сообщается в документе.





Особенно существенный подъем госдолга в прошлом году был зафиксирован в развитых странах, которые могут привлекать средства по низким процентным ставкам. Их задолженность повысилась до 123% на конец декабря со 105% в конце 2019 года. В 2021 году ожидается повышение до 125%.





Госдолг США в 2020 году почти достиг 129% ВВП против 108% годом ранее. МВФ прогнозирует дальнейший его рост в этом году, до 132,5% ВВП, с учетом двух масштабных пакетов финансовой помощи экономике страны на $2,2 трлн и $900 млрд.





Согласно прогнозу фонда, в большинстве стран в 2021 году произойдет снижение бюджетных дефицитов вследствие автоматического роста доходов и снижения расходов при восстановлении экономики, а также прекращения действия временных мер, связанных с пандемией COVID-19.





"Однако в отсутствие дополнительной бюджетной поддержки, помимо мер, включенных в бюджетные планы на 2021 год, прогнозируемое в этом году сокращение бюджетных расходов может замедлить восстановление экономики, темпы и масштабы которого остаются неопределенными. Вследствие повышенных уровней задолженности, валютных рисков и опасений по поводу снижения рейтингов и негативных реакций рынка в случае сохранения крупных дефицитов ожидается, что многие страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны ужесточат налогово-бюджетную политику в 2021 году", - отмечается в сообщении.