План Нацбанка по борьбе с хакерами: биометрия и QR









В стране планируется установить базовый соцстандарт бесплатных платежных услуг для физлиц.





В опытную эксплуатацию в этом году планируется ввести модернизированную систему расчетов АС МБР и другие системы. Они будут соответствовать международному стандарту ISO 20 022.





Будет доработана система мгновенных платежей для физлиц. Нацбанк намерен развить и практику открытия банковских API.





Другие пункты: интенсификация развития платежной системы БЕЛКАРТ; разработка и внедрение стандарта QR-кода; биометрическая идентификация, использование ее при аутентификации для платежей.





Регулятор отмечает, что Беларусь затронул общемировой рост киберпреступности в финансовой сфере. Как правило, используется социальная инженерия, а именно вишинг. Число таких инцидентов в 2020 году выросло на 20,9%.