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План Нацбанка по борьбе с хакерами: биометрия и QR

В 2021 году продолжится разработка указа о противодействии киберугрозам в банковской сфере. Нацбанк раскрыл некоторые пункты плана борьбы с финансовыми хакерами.



В стране планируется установить базовый соцстандарт бесплатных платежных услуг для физлиц.

В опытную эксплуатацию в этом году планируется ввести модернизированную систему расчетов АС МБР и другие системы. Они будут соответствовать международному стандарту ISO 20 022.

Будет доработана система мгновенных платежей для физлиц. Нацбанк намерен развить и практику открытия банковских API.

Другие пункты: интенсификация развития платежной системы БЕЛКАРТ; разработка и внедрение стандарта QR-кода; биометрическая идентификация, использование ее при аутентификации для платежей.

Регулятор отмечает, что Беларусь затронул общемировой рост киберпреступности в финансовой сфере. Как правило, используется социальная инженерия, а именно вишинг. Число таких инцидентов в 2020 году выросло на 20,9%.
Officelife.media
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