+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Оорs! Еще три марки импортных вин признали опасными для здоровья и запретили в Беларуси. Как они выглядят?

После проверки специалистами Госстандарта в «черный список» попали два вида грузинского вина и один вид французского.
1 из 3
В реестр опасной продукции попало красное полусладкое вино MARQUIS DE SALVARY ROUGE MOELLEUX (производитель – «Жюльен Феликс эт Фрерс», Франция), а также грузинские белые полусладкие вина NIKALA 1862 Алазанская долина (производитель АО «БАДАГОНИ») и GRUZIA АЛАЗАНИ (АО «Телиани Вели»).

Во всех этих видах алкогольной продукции были найдены недопустимые пищевые добавки: консерванты Е200 и Е201, пишет intex-press.by

Со 2 февраля ввозить и продавать указанные вина на территории Беларуси запрещено.

Напомним, недавно Госстандарт забраковал еще два вида французского и один вид азербайджанского вина. 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
О параличе правоохранительной системы.
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]