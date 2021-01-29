В реестр опасной продукции попало красное полусладкое вино MARQUIS DE SALVARY ROUGE MOELLEUX (производитель – «Жюльен Феликс эт Фрерс», Франция), а также грузинские белые полусладкие вина NIKALA 1862 Алазанская долина (производитель АО «БАДАГОНИ») и GRUZIA АЛАЗАНИ (АО «Телиани Вели»).





Во всех этих видах алкогольной продукции были найдены недопустимые пищевые добавки: консерванты Е200 и Е201, пишет intex-press.by





Со 2 февраля ввозить и продавать указанные вина на территории Беларуси запрещено.





Напомним, недавно Госстандарт забраковал еще два вида французского и один вид азербайджанского вина.



