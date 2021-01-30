"Всё в политику играем какую-то: этого не хочу, этого не хочу. Должны работать и быть единой командой. Что случилось сейчас, амбиции лишние? Убирайте, — недоволен руководитель. — Если так дальше пойдет, в скором будущем персоналом перестанем управлять. Полностью перестанем. К анархии хотим прийти? Придем. А то всё выражаете демократическое начало".

В некоторых филиалах Гродноэнерго поставить подписи под письмом согласились менее 3% сотрудников. Например, в РСП "Энергостройремонт", по словам человека, который распекает подчинённых, письмо подписали 19 человек из 292. В ПСДТУ — 5 человек из 254. А на ТЭЦ-2 — 6 человек из 567.





Всё это красноречиво свидетельствует об отношении белорусских рабочих к письму. Между тем Федерация профсоюзов сообщает, что под ним уже собран 1 миллион подписей.