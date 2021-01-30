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6 из 567: рабочие "Гродноэнерго" отказываются подписывать профсоюзное письмо

Человек с голосом, похожим на голос генерального директора "Гродноэнерго" Виктора Жука, ругается на своих подчиненных, так как работники гродненской энергосистемы не хотят подписывать письмо провластной Федерации профсоюзов против санкций Евросоюза.

По словам чиновника, письмо должны подписать не менее 50% сотрудников. Но пока что это сделали 17,6%, передает "Еврорадио".

"Всё в политику играем какую-то: этого не хочу, этого не хочу. Должны работать и быть единой командой. Что случилось сейчас, амбиции лишние? Убирайте, — недоволен руководитель. — Если так дальше пойдет, в скором будущем персоналом перестанем управлять. Полностью перестанем. К анархии хотим прийти? Придем. А то всё выражаете демократическое начало".


В некоторых филиалах Гродноэнерго поставить подписи под письмом согласились менее 3% сотрудников. Например, в РСП "Энергостройремонт", по словам человека, который распекает подчинённых, письмо подписали 19 человек из 292. В ПСДТУ — 5 человек из 254. А на ТЭЦ-2 — 6 человек из 567.

Всё это красноречиво свидетельствует об отношении белорусских рабочих к письму. Между тем Федерация профсоюзов сообщает, что под ним уже собран 1 миллион подписей.
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