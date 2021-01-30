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Аркадий Ротенберг объявил себя владельцем дворца в Геленджике

Российский миллиардер Аркадий Ротенберг объявил себя владельцем дворца в Геленджике, сообщает Telegram-канал Mash. Напомним, что в фильме Навального этот дворец назван "дворцом Путина".



«Сейчас это будет уже не секрет. Я являюсь бенефициаром. Там достаточно сложный был объект. Было много кредиторов, мне удалось стать бенефициаром. Это находка. Место шикарное», — сказал он.

По его словам, там будет построен апарт-отель, именно поэтому там большое количество комнат. Ротенберг признался, что ему нравится отельный бизнес. Он добавил, что имеет несколько объектов в Крыму и на Дальнем Востоке. Место для будущего отеля было приобретено несколько лет назад, добавил миллиардер. «Это место располагает, чтобы там сделать именно отель», — сказал он.

Ротенберг также пояснил, почему решил рассказать об объекте только сейчас. «Чисто человеческий фактор. Скандал, вокруг этого», — добавил предприниматель.

Аркадий Ротенберг более 15 лет проработал тренером дзюдо и самбо в спортивных клубах Ленинграда. В начале 1990-х годов помогал Путину, занимавшему в это время пост председателя Комитета по внешним связям (КВС) мэрии Санкт-Петербурга, продолжать занятия дзюдо, выступая на тренировках в качестве его спарринг-партнёра. Сейчас он один из богатейших людей России.

Первый бизнес В начале 1990-х годов кооператив «Сова» Ротенберга и его друзей проводил соревнования по дзюдо.

Капитал «Мостотрест» (94,2%), «Минудобрения» (80%), компания TPS Avia (35%), контролирующая международный аэропорт «Шереметьево», СМП Банк (50%).

В марте 2014 года США наложили на Аркадия Ротенберга и его брата Бориса санкции, как на людей из близкого окружения президента РФ Владимира Путина.
"Белорусский партизан"
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