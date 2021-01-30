Нацбанк введет запрет на операции с валютой в Беларуси?





29 января Нацбанк опубликовал доклад заместителя председателя правления Дмитрия Калечица об обеспечении финансовой стабильности в 2020 и планах на 2021 год, пишет сайт «Радыё Свобода»





В части, посвященной задачам на этом году, Калечиц среди прочего упомянул, что Нацбанк с Советом министров получит право на введение валютных ограничений.





Изменения в соответствующий закон вступят в силу 9 июля и позволят вводить ограничения сроком до года.





Что это за ограничения





Запрет на валютные и валютно-обменные операции.





Установление лимитов на операции с валютой.





Введение разрешений Нацбанку на валютные операции.





Ограничения на открытие и ведение счетов в иностранных банках.