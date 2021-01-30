Госдолг Беларуси за год вырос сразу на треть: кому мы должны миллиарды долларов
Министерство финансов сообщает: за минувший год ГОСДОЛГ БЕЛАРУСИ ВЫРОС СРАЗУ НА 29% (на 13 миллиардов рублей, или примерно на 5 миллиардов долларов по курсу на 1 января 2021) и сейчас составляет 57,8 миллиардов рублей (22 МИЛЛИАРДА 413 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ).
ВНЕШНИЙ государственный долг по состоянию на 1 января 2021 года составил 18,6 миллиарда долларов США, увеличившись с начала года на 1,4 миллиарда долларов США, или на 8,4%.
Всего за прошлый год страна получила займов на 3,147 миллиарда долларов:
— 1.391.500.000 долларов — облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках;
— 1.051.100.000 долларов — Правительства и банков Российской Федерации;
— 500.000.000 долларов — ЕФСР (Евразийский фонд стабилизации и развития);
— 126.200.000 долларов — Экспортно-импортного банка Китая;
— 67.100.000 долларов — МБРР (Международный банк реконструкции и развития);
— 11.000.000 долларов — ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) и СИБ (Северный инвестиционный банк).
На погашение внешнего госдолга направили чуть 1,635 миллиарда долларов США:
— 709.400.000 долларов — Правительство и банки Российской Федерации;
— 430.300.000 долларов — банки Китая;
— 376.900.000 долларов — ЕФСР;
— 112.300.000 долларов — МБРР;
— 3.600.000 долларов — Товарно-кредитная корпорация США;
— 2.800.000 долларов — ЕБРР и СИБ.
ВНУТРЕННИЙ государственный долг по состоянию на 1 января 2021 года составил 9,9 миллиарда рублей (3,8 миллиарда долларов), увеличившись с начала года на 1,1 миллиарда рублей (с учетом курсовых разниц), или на 12,9%.
12:48 30/01/2021
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