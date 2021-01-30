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Госдолг Беларуси за год вырос сразу на треть: кому мы должны миллиарды долларов

Министерство финансов сообщает: за минувший год ГОСДОЛГ БЕЛАРУСИ ВЫРОС СРАЗУ НА 29% (на 13 миллиардов рублей, или примерно на 5 миллиардов долларов по курсу на 1 января 2021) и сейчас составляет 57,8 миллиардов рублей (22 МИЛЛИАРДА 413 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ).


ВНЕШНИЙ государственный долг по состоянию на 1 января 2021 года составил 18,6 миллиарда долларов США, увеличившись с начала года на 1,4 миллиарда долларов США, или на 8,4%.

Всего за прошлый год страна получила займов на 3,147 миллиарда долларов:

— 1.391.500.000 долларов — облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках;

— 1.051.100.000 долларов — Правительства и банков Российской Федерации;

— 500.000.000 долларов — ЕФСР (Евразийский фонд стабилизации и развития);

— 126.200.000 долларов — Экспортно-импортного банка Китая;

— 67.100.000 долларов — МБРР (Международный банк реконструкции и развития);

— 11.000.000 долларов — ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) и СИБ (Северный инвестиционный банк).

На погашение внешнего госдолга направили чуть 1,635 миллиарда долларов США:

— 709.400.000 долларов — Правительство и банки Российской Федерации;

— 430.300.000 долларов — банки Китая;

— 376.900.000 долларов — ЕФСР;

— 112.300.000 долларов — МБРР;

— 3.600.000 долларов — Товарно-кредитная корпорация США;

— 2.800.000 долларов — ЕБРР и СИБ.

ВНУТРЕННИЙ государственный долг по состоянию на 1 января 2021 года составил 9,9 миллиарда рублей (3,8 миллиарда долларов), увеличившись с начала года на 1,1 миллиарда рублей (с учетом курсовых разниц), или на 12,9%.
The Village.me
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