Нацбанк сможет вводить валютные ограничения не более чем на один год













— При возникновении кризисных ситуаций, представляющих угрозу экономической безопасности и стабильности финансовой системы, Нацбанк совместно с Советом Министров имеет право на введение валютных ограничений не более чем на один год, — пояснил одну из норм нового закона Д. Калечиц.





Также он рассказал, что прибыль банковского сектора по итогам 2020 г. составила 1 млрд рублей — на 13,5 % меньше уровня предыдущего года. Ухудшение финансового результата негосударственных банков было более заметным. Источником увеличения прибыли банков в 2020 г. стал рост чистых доходов от операций с иностранной валютой. Объем чистого прочего банковского дохода превысил на 251 млн рублей уровень 2019 г. Прирост чистого процентного дохода и чистого комиссионного дохода банков по итогам 2020 г. был невысоким. Рентабельность собственного капитала банковского сектора по итогам года снизилась на 2 % и составила 8,9 %.



