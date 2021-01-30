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Налоговая уже взялась за Bolt. После ролика с тестом сервиса

Министерство по налогам и сборам имеет ряд претензий к сервису такси Bolt. Об этом сообщил телеграм-канал ведомства.


Налоговая перечислила нарушения, обнаруженные в работе сервиса: 

использовалось мобильное приложение, не зарегистрированное на тот момент в установленном порядке;

наличные деньги принимались без таксометра или кассового аппарата;

сервис «Bolt» не осуществляет проверку достоверности предоставляемых 

«перевозчиками» при регистрации сведений. Перевозчик просто направляет заявку, получает подтверждение активации и начинает осуществлять деятельность без каких-либо обязательств; 

сервис «Bolt» до настоящего времени отказывается предоставлять информацию о «перевозчиках» — партнёрах сервиса. 

Любопытно, что налоговое ведомство обратило внимание на Bolt после ролика, в котором блогер тестировал работу оператора такси. 

Сообщается, что «в ближайшее время представитель сервиса Bolt будет уведомлен о необходимости устранения условий, способствующих появлению таких „перевозчиков- нарушителей“».  

Сервис такси Bolt работает в Минске в тестовом режиме с 23 декабря.
DEV.by
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