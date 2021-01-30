Налоговая уже взялась за Bolt. После ролика с тестом сервиса





Налоговая перечислила нарушения, обнаруженные в работе сервиса:





использовалось мобильное приложение, не зарегистрированное на тот момент в установленном порядке;





наличные деньги принимались без таксометра или кассового аппарата;





сервис «Bolt» не осуществляет проверку достоверности предоставляемых





«перевозчиками» при регистрации сведений. Перевозчик просто направляет заявку, получает подтверждение активации и начинает осуществлять деятельность без каких-либо обязательств;





сервис «Bolt» до настоящего времени отказывается предоставлять информацию о «перевозчиках» — партнёрах сервиса.





Любопытно, что налоговое ведомство обратило внимание на Bolt после ролика, в котором блогер тестировал работу оператора такси.





Сообщается, что «в ближайшее время представитель сервиса Bolt будет уведомлен о необходимости устранения условий, способствующих появлению таких „перевозчиков- нарушителей“».





Сервис такси Bolt работает в Минске в тестовом режиме с 23 декабря.