Налоговая уже взялась за Bolt. После ролика с тестом сервиса
Министерство по налогам и сборам имеет ряд претензий к сервису такси Bolt. Об этом сообщил телеграм-канал ведомства.
Налоговая перечислила нарушения, обнаруженные в работе сервиса:
использовалось мобильное приложение, не зарегистрированное на тот момент в установленном порядке;
наличные деньги принимались без таксометра или кассового аппарата;
сервис «Bolt» не осуществляет проверку достоверности предоставляемых
«перевозчиками» при регистрации сведений. Перевозчик просто направляет заявку, получает подтверждение активации и начинает осуществлять деятельность без каких-либо обязательств;
сервис «Bolt» до настоящего времени отказывается предоставлять информацию о «перевозчиках» — партнёрах сервиса.
Любопытно, что налоговое ведомство обратило внимание на Bolt после ролика, в котором блогер тестировал работу оператора такси.
Сообщается, что «в ближайшее время представитель сервиса Bolt будет уведомлен о необходимости устранения условий, способствующих появлению таких „перевозчиков- нарушителей“».
Сервис такси Bolt работает в Минске в тестовом режиме с 23 декабря.
08:11 30/01/2021
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