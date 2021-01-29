В Китае расстрелян экс глава Нацбанка Китая

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Как сообщает Global Times, смертную казнь топ-менеджера, в прошлом высокопоставленного чиновника Компартии и ЦБ, санкционировал суд второй ступени города города Таньцзинь.





Лай Сяомин был осужден и приговорен к высшей мере по обвинению в коррупции, взяточничестве и двоеженстве в начале января. В течение нескольких недель Верховный суд утвердил приговор, который был приведен в исполнение, передает finanz.ru.





Крушение карьеры 58-летнего чиновника, который начинал службу еще при Дэн Сяопине началось в 2018 году, когда им заинтересовалась Центральная комиссия по проверке дисциплины.





Продолжавшееся два года расследование показало, что Лай Сяомин, в прошлом работавший в Народном Банке Китая и возглавлявший надзор за банковским сектором, получил в виде взяток 1,79 миллиарда юаней, а также использовал служебное положение, чтобы похитить государственные средства на 25,13 млн юаней.





Общая сумма взяток, полученных чиновником, стала рекордным с 1949 года - то есть за все время, что существует Китайская народная республика, подчеркивалось в решении Верховного суда.





Следствию удалось выявить 22 случая взяточничества с 2008 по 2018 гг, а также установить факт «бигамности», то есть двоеженства Лай Сяомина. Согласно приговору, вся его личная собственность был конфискована в доход государства.





China Huarong, которой Лай Сяомин руководил до своего исключения из партии в 2018 году, была создана в конце 1990х и к настоящему моменту стала крупнейшим в КНР госфондом по размеру активов (более 1 трлн юаней).