Apple объявила об изменении правил, касающихся конфиденциальной информации пользователей.





Об этом говорится в сообщении на сайте компании.





Теперь пользователи будут сами решать, передавать ли им данные о так называемом идентификаторе для рекламодателей (IDFA) третьим сторонам.





До сих пор сторонние разработчики и рекламодатели могли свободно получать доступ к IDFA и тем самым отслеживать активность конкретного пользователя.





Глава соцсети Facebook Марк Цукерберг заявил, что обновление может ухудшить доходы компании в первом квартале, и обвинил Apple в злоупотреблении доминирующим положением.





В то же время, как сообщает Reuters, генеральный директор Apple Тим Кук, выступая на конференции по вопросам конфиденциальности и защиты данных, раскритиковал политику соцсетей.





Кук заявил, что соцсети собирают слишком много данных о пользователях, злоупотребляют этими данными, а также способствуют поляризации мнений и распространению дезинформации.





Как пишет издание, это выступление стало еще одним шагом в начавшемся и обострившемся в последнее время конфликте между Apple и Facebook.





Что этому предшествовало