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Apple публично сцепилась с Facebook: Тим Кук раскритиковал соцсеть за сбор данных пользователей

Теперь пользователи будут сами решать, передавать ли им данные о так называемом идентификаторе для рекламодателей (IDFA) третьим сторонам.


Apple объявила об изменении правил, касающихся конфиденциальной информации пользователей.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Теперь пользователи будут сами решать, передавать ли им данные о так называемом идентификаторе для рекламодателей (IDFA) третьим сторонам.

До сих пор сторонние разработчики и рекламодатели могли свободно получать доступ к IDFA и тем самым отслеживать активность конкретного пользователя.

Глава соцсети Facebook Марк Цукерберг заявил, что обновление может ухудшить доходы компании в первом квартале, и обвинил Apple в злоупотреблении доминирующим положением.

В то же время, как сообщает Reuters, генеральный директор Apple Тим Кук, выступая на конференции по вопросам конфиденциальности и защиты данных, раскритиковал политику соцсетей.

Кук заявил, что соцсети собирают слишком много данных о пользователях, злоупотребляют этими данными, а также способствуют поляризации мнений и распространению дезинформации.

Как пишет издание, это выступление стало еще одним шагом в начавшемся и обострившемся в последнее время конфликте между Apple и Facebook.

Что этому предшествовало

  • В начале декабря 2020 года власти 48 американских штатов и Федеральная торговая комиссия подали иски против Facebook, обвинив компанию в нарушении антимонопольного законодательства.
  • От компании требовали, чтобы она продала приобретенные ранее WhatsApp и Instagram для восстановления добросовестной конкуренции.
  • 8 января 2021 года в СМИ появилась информация о том, что мессенджер WhatsApp обновил свое пользовательское соглашение, добавив пункт о передаче личных данных пользователей корпорации Facebook.
  • 10 января 2021 года WhatsApp подтвердил, что будет передавать Facebook личные данные пользователей.
  • 19 января 2021 года появилась информация о том, что мессенджер WhatsApp решил перенести обновление пользовательского соглашения, согласно которому личные данные будут передаваться в Facebook. 
  • Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в январе сообщил о крупнейшей цифровой миграции в истории. По его словам, только с 9 по 12 января в Telegram пришли 25 млн новых пользователей. Их общее число превысило 500 млн.
  • 28 января 2021 года стало известно о том, что после скандала с WhatsApp Telegram расширил свои возможности и сделал доступной функцию переноса истории переписки из других приложений.
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