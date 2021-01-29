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Айтишники устали шатать: осенью протестовала половина, сейчас четверть

В Беларуси продолжаются протесты и задержания. Но сейчас они не такие многочисленные - люди устали. Айтишники не исключение.

Айтишники устали шатать: осенью протестовала половина, сейчас четверть
dev.by поинтересовался у ИТ-специалистов, как они проявляют свою позицию и как изменилось их отношение к происходящему спустя четыре месяца.

Для сравнения: ответы в июле и сентябре 2020 года. 

В анкетировании приняли участие почти 1 150 ИТ-специалистов. 42% респондентов работают/работали в аутсорсинговых компаниях, треть — в продуктовых. Большинство респондентов — разработчики.

Кто участвовал в опросе


Developer (software engineer) — 47,1%              
Team Lead/Tech Lead — 8,5%                 
QA Specialist — 7,7%  
QA Automation Engineer — 5,1%
DevOps Engineer — 3,4% 
Project Manager — 3,1% 
C-Level — 3,1% 
Business Analyst — 3,1% 
Architect —  2,5%
Data Scientist — 1,9%  
Другая — 1,8%   
Product Manager/Product Owner — 1,7%                               
Designer — 1,6%   
HR Specialist/Recruiter — 1,4%                                            
UI/UX Designer — 1,1%
Delivery Manager — 1,0% 
System Administrator — 1,0%     
Sales/Business Development Manager — 0,9% 
DataBase/Administrator — 0,7%
Account Manager — 0,6%
Marketing Specialist — 0,6%                         
 Resource Manager — 0,6%      
System Analyst — 0,4% 
Copywriter — 0,3%    
PR Specialist/Manager — 0,3%     
Support Specialist — 0,3%      
Technical Writer — 0,2% 
                   

Профессиональный уровень


Senior — 38,7%
Middle — 29,0%
Lead — 20,6%
Junior — 6,3%
C-level — 5,4%

Численность человек в компании   


Более 1000 — 31,1% 
101-500 — 23,7%
51 -100 — 14,1%
11-50 — 12,3%
501 -1000 — 8,3%
У компании нет офиса — 4,8%
До 10 — 3,4%
Я фрилансер — 2,3%

Айтишников среди участников протестных акций стало меньше. Только четверть ИТ-специалистов заявили, что ходят на протесты. Четыре месяца назад — 55% +.

Этому может быть много причин, в том числе физическая и психологическая усталость. На этот фактор указали 26% респондентов. В сентябре уставших было около 9%.

С 29% до 35% выросла доля ИТ-специалистов, которые предпочитают держаться в стороне и никак не выражать свою позицию, опасаясь за безопасность свою и семьи.

Почти 24% респондентов проявили, по их мнению, свою гражданскую позицию отъездом из страны (часть собирается это сделать).

Самая большая категория айтишников (38,4%) помогает пострадавшим финансово. Правда, процент таких специалистов за четыре месяца снизился. 

Небольшая часть айтишников продолжает волонтёрить (5%), обучать пострадавших за свои взгляды (6,5%) и даже бастовать (2,9%).

Аполитичных ИТ-специалистов по-прежнему не много. Ещё меньше тех, кого всё устраивает.


О других форматах проявления своей гражданской позиции айтишники рассказали в комментариях.

— Принял экономические меры (снятие вкладов, снижение потребления до минимума, бойкот отдельных товаров/услуг, перенос места уплаты налогов в другую страну).

— Информационно-экспертная поддержка протестов и администраторов телеграм-каналов.

— Переключился на ИП, теперь вместо 13% подоходного налога плачу 3%.

— Вывожу сбережения из банка.

— Планирую два года пожить в Литве и понаблюдать за тем, что тут будет происходить. Если в течение этого года не увижу судов над преступниками в погонах, за 2022 год продаю недвижимость и планирую эмиграцию, возможно, навсегда (США, Канада, Швейцария). 
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