

Об этом упоминается в докладе первого зама главы Нацбанка Сергея Калечица "Обеспечение ценовой стабильности и развитие финансового рынка – итоги за 2020 год и задачи на 2021 год"





Однако несмотря на все усилия Нацбанка за прошлый год курс доллара в Беларуси вырос на 22,6%





С космической скоростью падает рубль и в последние дни. По некоторым данным, у Нацбанка в "кубышке" всего миллиард долларов на поддержание курса - это всего на месяц, если как в августе, на два-три - в обычном спокойном режиме.





Поэтому вопрос - надолго ли хватит ресурсов, чтобы сдерживать курс, - скорее риторический.





Имейте это ввиду и не держите белорусские рубли "под подушкой" более того, чем вам необходимо не каждодневые расходы до следующего поступления денег в ваш бюджет.