Нацбанк признал проведение валютных интервенций в августе 2020 года ради спасения курса рубля
Нацбанк признал проведение валютных интервенций на бирже в 2020-м году — ради спасения курса белорусского рубля.
Об этом упоминается в докладе первого зама главы Нацбанка Сергея Калечица "Обеспечение ценовой стабильности и развитие финансового рынка – итоги за 2020 год и задачи на 2021 год"
Однако несмотря на все усилия Нацбанка за прошлый год курс доллара в Беларуси вырос на 22,6%
С космической скоростью падает рубль и в последние дни. По некоторым данным, у Нацбанка в "кубышке" всего миллиард долларов на поддержание курса - это всего на месяц, если как в августе, на два-три - в обычном спокойном режиме.
Поэтому вопрос - надолго ли хватит ресурсов, чтобы сдерживать курс, - скорее риторический.
Имейте это ввиду и не держите белорусские рубли "под подушкой" более того, чем вам необходимо не каждодневые расходы до следующего поступления денег в ваш бюджет.
"Белорусский партизан"
17:21 29/01/2021
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