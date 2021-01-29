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Из-за переноса ЧМ по хоккею дистрибьютор LIQUI MOLY в Беларуси разорвал контракт с брендом

Заявление о прекращении сотрудничества опубликовано на сайте компании ОБК, которая представляет бренд в Беларуси.

Из-за переноса ЧМ по хоккею дистрибьютор LIQUI MOLY в Беларуси разорвал контракт с брендом
Причина — отказ известной марки быть спонсором чемпионата мира по хоккею, если тот пройдет в Минске.

"Как Вам известно, наш поставщик — компания LIQUI MOLY 17 января заявила об отказе в спонсорстве чемпионата мира по хоккею в случае его проведения в Минске. 

Это политизированное заявление коммерческой организации делает невозможным наше дальнейшее сотрудничество с этим поставщиком по совершенно очевидным для всех причинам», — цитирует заявление officelife

В обращении дистрибьютора также подчеркнуто, что решение далось непросто и контракт «разрывают с тяжелым сердцем», ведь качественные продукты бренда завоевали сердца белорусских потребителей:

"Но мы не хотим настраивать против себя тех из наших клиентов, которые категорически не согласны с высказанной LIQUI MOLY позицией в отношении чемпионата мира по хоккею в Республике Беларусь. К сожалению, мы вынуждены прекратить поставки этого продукта в РБ".

Дистрибьютор LIQUI MOLY в Беларуси - "ОБК Групп". Эту кампанию связывают с зятем бывшего премьера Беларуси Сергея Сидорского.


Напомним, ранее известный бренд заявил, что отказывается быть спонсором чемпионата в Минске, так как «текущая ситуация в Беларуси, а также политика правительства, обращение с демонстрантами и очевидные нарушения прав человека в Беларуси глубоко противоречат убеждениям и ценностям LIQUI MOLY».

Для Liqui Moly это явно не большая потеря. А вот для потребителей этого качественного продукта в Беларуси потеря однозначно. 

Кстати, если Nivea также поставляют в Беларусь компании, близкие к властям, то и у этого бренда могут возникнуть проблемы. Но снова-таки пострадает не бренд, для которого белорусский рынок незначителем в обороте компании, а покупатели этой  продукции в Беларуси.

Но, как известно, нынешней власти плевать на мнение людей, а несогласных даже готовы убивать.
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