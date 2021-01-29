Экономист: над страной нависла угроза отложенной рецессии









По мнению экономиста, в текущем году предприятия, чтобы восстановить финансовое положение, будут ограничивать производство. Для них актуально сократить издержки, чтобы улучшить положение. Один из вариантов — ограничения зарплат.





Тот факт, что на госсектор переложили бремя ковида, создает риски в масштабе всей экономики, подчеркивает экономист.





«Это повысило уязвимость экономики и грозит финансовой дестабилизацией. Масштабную угрозу экономике несут бремя и качество корпоративных долгов. Насколько платежеспособны предприятия и насколько они могут обслуживать долги — это главный вопрос 2021 года», — говорит Крук.





Он напоминает, что с 2021 годом в мире связывают быстрый восстановительный рост. При этом в российской экономике он будет медленным — МВФ ожидает восстановления лишь на 3%. На этом фоне базовый прогноз для Беларуси строится на том, что в стране экономическая среда будет «законсервированной», неизменной. При этом возможные угрозы не реализуются, монетарная политика сохранит нейтральное состояние, внешняя конъюнктура будет способствовать поддержанию предприятий на плаву.





По оценке Дмитрия Крука, в III квартале можно ждать «проседания» экономики сезонного характера. А в целом по итогам года — небольшой спад около 0,5%. Очевидным будет пребывание экономики в рецессии, импульсы восстановительного роста будут усиливаться.





«Велики предпосылки к тому, что потребительский спрос будет стагнировать и проседать. Угнетенный спрос не будет поддерживать рост цен. Однако в первом полугодии возможно ускорение инфляции до 8%».





Правительство будет озабочено поиском новых доходов в бюджет. Оставить расходы на уровне прошлого года или их урезать означает угрозу впасть в долгосрочную рецессию, считает экономист.





При этом в Беларуси сохраняется угроза финансовой дестабилизации.





«Напряженная ситуация с ликвидностью в банковской системе создает зыбкую почву для финансовой стабильности. И без внешних шоков возможно возникновение очагов финансовой дестабилизации. Например, вследствие того, что госпредприятие не сможет рассчитаться по долгам или продолжится отток депозитов».





Если преодоление коронавируса в мире затянется, накопленные риски дадут о себе знать. Так, в 2021 году сохраняются предпосылки для ослабления доллара на 15–30%. Если это произойдет, этот момент может стать позитивным фактором для Беларуси, считает экономист. Н если последует новый шок и все пойдут в доллар, как в убежище, то ситуация осложнится.





По мнению экономистов, пока экономика находится в фискальном спаде, монетарная политика должна быть стимулирующей. Но Беларусь не может этого позволить в силу уязвимости. Это чревато дестабилизацией, уверен Крук.





«То, что сегодня делают власти в фискальной и монетарной политике, — это поиск меньшего из зол. Если будет принято решение смягчать монетарную политику, то со стабильностью можно прощаться», — предупредил экономист.