+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Девальвация: беларуский рубль пошел вразнос

Неудачно для белорусского рубля прошли торги в пятницу 29 января — он подешевел сразу ко всем валютам.

Валютная корзина подорожала на 0,26%. Белорусский рубль за текущую неделю полностью растерял успехи трёх предыдущих недель. 

Так, по итогам недели стоимость корзины валют выросла на 1,76% до максимума за 25 дней, а за предыдущие недели она снизилась на 1,73% до минимума за 32 дня.

Курс доллара поднялся на 0,0034 BYN до 2,6262 BYN/USD — максимума почти за три месяца (86 дней).

Доллар дорожает уже шесть дней подряд. За это время его стоимость рванула вверх на 0,0890 BYN.

Объём торгов долларом сегодня составил $62,6 млн. Это максимальный уровень за последние 25 дней.

Курс евро увеличился на 0,0087 BYN до 3,1798 BYN/EUR.

Европейская валюта сегодня обновила исторический максимум! За январь евро удалось это сделать трижды.

Евро уже шестой раз подряд подорожал одновременно с долларом и успел нарастить свою стоимость за это время на 0,0999 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,0096 BYN до 3,4458 BYN/100 RUB.

Итоги недели 25-29 января на валютном рынке Беларуси

На уходящей неделе белорусский рубль сильно девальвировался к доллару и евро, российский рубль подорожал в меньшей степени:

курс доллара +0,0787 BYN (+3,09%);
курс евро +0,0812 BYN (+2,62%);
курс российского рубля +0,0197 BYN (+0,57%);
корзина валют +1,76%.

Итоги января 2021 на валютном рынке Беларуси

За первый месяц года белорусский рубль существенно девальвировался к доллару, но смог подорожать к российскому рублю:

курс доллара +0,0473 BYN (+1,83%);
курс евро +0,0118 BYN (+0,37%);
курс российского рубля −0,0413 BYN (−1,18%);
корзина валют +0,03%.

Центробанк России

Банк России принял решение поднять официальный курс доллара на завтра на 7 копеек до 76,2527 RUB/USD — максимума почти за два месяца.

Официальный курс евро вырос на 17 копеек до 92,2963 RUB/EUR — максимума почти за три месяца.

Итоги недели 25-29 января на валютном рынке России

Российский рубль завершил неделю существенным ослаблением к доллару и евро:

курс доллара +1,8912 RUB (+2,54%);
курс евро +1,8876 RUB (+2,09%). 
Источник: select.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Павел Знавец
З творчай спадчыны Уладзіміра Высоцкага
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]