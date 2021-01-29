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"Плачевно и тревожно на рынке труда" Романчук прогнозирует падение зарплаты до $250, пенсии - $150. Уже в этом году!

Риски, что "чистая" зарплата в Беларуси в 2021 году снизится до 250 долларов, крайне велики, считает экономист Ярослав Романчук

"Плачевно и тревожно на рынке труда" Романчук прогнозирует падение зарплаты до $250, пенсии - $150. Уже в этом году!
"Плачевно и тревожно на рынке труда Беларуси, — пишет экономист Ярослав Романчук. — За 2020 г. было уволено на 48,5 тысяч больше человек, чем принято на работу. Это максимальное число за последние четыре года. С 2015 по 2020 г. число уволенных превысило число принятых на работу почти на 373 тысячи.

Шансы на рынке труда найти работу, за которую «чистыми» будут платить 500 долларов в месяц – меньше, чем 1 из 15.

Шансы для выпускника вуза найти работу, которая будет обеспечивать ему устойчивый карьерный рост, повышение в должности и рост дохода до 500 долларов в месяц «чистыми» — меньше, чем 1 из 20.

Шансы работника государственного предприятия попасть под сокращение, особенно в малых и средних городах 1 из 3.

Шансы на то, что белорусские власти в ближайшие 2–3 года через государственные программы, льготы, поддержку номенклатурно-силовых фаворитов создадут в стране 100 тысяч высокооплачиваемых, высокопроизводительных рабочих мест 1:100.

Риски Беларуси в ближайшие годы потерять (ввиду миграции) более 100 тысяч человек (IT, строители, медработники, молодёжь, инженеры, люди культуры, предприниматели) – 1 к 2.

Риски пенсионеров в ближайшие годы получить снижение пенсии до 150 долларов в месяц и меньше – 1 к 1,5

Риски существенного роста дефицита высококвалифицированных кадров в сфере образования, здравоохранения, промышленности и управления – 1: 1,3.

Риски того, что медианная, «чистая» (после уплаты налогов) зарплата в Беларуси в 2021г. снизится до 250 долларов,  1 к 3.

Риски того, что в ближайшие два года уйдут из предпринимательской деятельности до 40% ИП – 1:1,7.

Все это безобразие творится под улюлюканье властей о полной занятости, благодетельности государства на рынке труда и удушение предпринимательской, творческой инициативы белорусов", - отмечает Романчук.
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