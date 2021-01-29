



– Уже в нынешнем году 2 млн тонн белорусского бензина, мазута, газойля и масла должно пойти на экспорт через Россию, – пишет Класковский. – Раньше этот поток шел через порты стран Балтии, прежде всего — литовскую Клайпеду, латвийские Вентспилс и Ригу.





Бурные события прошлого года сильно повлияли на внешнеполитический и внешнеэкономический курс белорусского руководства.





Год назад между Беларусью и Россией бушевала очередная нефтяная война, Лукашенко говорил, что мы не будем ползать на коленях перед Москвой и станем искать альтернативы. Договорились о поставках нефти даже с Америкой.





Намного раньше белорусское руководство обнародовано план диверсификации экспорта по принципу трех третей (чтобы он поровну распределялся между Россией, ЕС и остальным миром).





На практике это означало, что нужно уменьшить долю России, тем самым ослабив чрезмерную привязку к ней, которая особенно болезненно аукалась в периоды конфликтов между заклятыми союзниками.





Но когда после выборов 9 августа в Беларуси грянули массовые протесты, Лукашенко мгновенно забыл о своих гордых антиимперских спичах, запросил помощи у Владимира Путина и тем самым поставил свой режим в еще большую зависимость от Кремля.





Эту зависимость усиливает и ссора Минска с Западом, который ввел санкции и явно не намерен больше давать деньги.





Из соображений сохранения власти и под влиянием эмоций (отомстить за санкции соседям — членам ЕС, и особенно бегущим впереди паровоза литовцам) белорусское руководство своими же руками через смену маршрутов экспорта нефтепродуктов усиливает привязку своей страны к России.





Между тем вся история так называемой братской интеграции состоит из эпизодов взаимного «кидалова».





И где гарантия, что через какое-то время, когда Беларусь в плане экспорта нефтепродуктов сожжет мосты со странами Балтии, Москва не скажет: знаете, а мы вот подумали, что чересчур жирно вам такие скидки давать. Держите новый тариф, посерьезнее.





И куда тогда деваться незадачливому белорусскому партнеру? Капкан.





Москва уже не раз прижимала Минск, используя его нефтяную, газовую и прочую зависимость.





Теперь белорусские деятели, как видим, собственноручно усугубляют еще и транзитную зависимость от восточной соседки с ее великодержавными повадками. Видимо, не знают российской же присказки: коготок увяз всей птичке пропасть.



