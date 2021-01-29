



В Беларуси фонд зарплаты — это сумма начисленных работникам зарплат за выполненную работу и отработанное время, стимулирующих и компенсирующих выплат, оплаты за неотработанное время и т. д.





При этом в зарплатный фонд не включаются пособия и выплаты за счет средств государственного соцстрахования, страховые выплаты по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.





Следовательно, фонд зарплаты — это сумма денег работников до вычета подоходного налога (13%), взноса в ФСЗН (1%), профсоюзных взносов и др.





В оперативном режиме о зарплатном фонде отчитываются крупные и средние организации. За полный 2020 год начисленный зарплатный фонд в таких компаниях составил 40,6 млрд BYN. По сравнению с 2019-м размер фонда вырос на 11%.





Уровень потребительских цен в 2020-м вырос в среднем на 5,5%. Поэтому в реальном выражении фонд зарплат тоже увеличился — на 5,2%.





Самый крупный размер зарплатного фонда и самый быстрый рост показали предприятия Минска — на 12,8% в номинале до 12,8 млрд BYN.





На другом полюсе от столицы отстоит Могилевская область, где зарплатный фонд самый низкий в стране и его рост самый медленный. Фонд зарплат Могилевщины составил 3,6 млрд BYN (+9,5% к 2019 году).





Примечательно, что именно в Могилевской области также наиболее низкие часовые зарплаты в Беларуси и самая большая загруженность людей работой. Видимо, это вызвано тяжелым финансовым положением тамошних предприятий-флагманов. Для Могилевщины характерна самая высокая доля низкоэффективных компаний.





В остальных областях ситуация с зарплатными фондами следующая: Брестская — 4,8 млрд BYN (+10,8% к 2019-му), Витебская — 4 млрд BYN (+10,2%), Гомельская — 5,3 млрд BYN (+10,2%), Гродненская — 3,9 млрд BYN (+10,6%), Минская — 6,3 млрд BYN (+9,7%).





Среди отраслей экономики самый крупный зарплатный фонд образуется в промышленности — 11,1 млрд BYN (+6,8%). Внутри промышленности сразу несколько секций показали падение фонда зарплат с поправкой на инфляцию. Так, рост зарплатных фондов в номинале ниже 5,5% сформировался в легпроме (минус 0,6%), у металлургов (+3%), в машиностроении (+2,2%).





В госуправлении зарплатный фонд составил 1,2 млрд BYN (+12,5%), у учителей — 1,1 млрд BYN (+7,9%), у врачей — 890,5 млн BYN (+28,8%), у среднего медперсонала — 1,4 млрд BYN (+30,8%), у соцработников — 298,2 н BYN (+14,5%). Быстрый рост зарплат медиков связан с ковидными надбавками и резко замедлится по окончании эпидемии.