Продукция изъята и уничтожена в рамках фитосанитарных норм, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».









По данным Россельхознадзора, в двух из четырех задержанных авто находилось более 39 т белорусских томатов. Водители пытались объезжать официальные фитосанитарные контрольные посты.





Маркировка продукции говорила о том, что овощи произведены в Турции. Ввоз в Россию томатов из этой страны возможен только через определенные пункты пропуска на госгранице. Более того, перевозчик не имел подтверждающих фитосанитарную безопасность продукции документов.





К слову, еще с осени 2020 года из-за обнаружения вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus) Россельхознадзором введена временная карантинная фитосанитарная мера. Был запрещен ввоз на территорию России томатов и перцев, экспортируемых и/или произведенных в Витебской и Могилевской областях Беларуси.





В остальных двух задержанных авто было более 20 т помело и 19 т груш. Сопроводительные документы также отсутствовали.





Груз был уничтожен после измельчения на полигоне ТКО в Смоленской области.



