Нелегалы: почти 40 т томатов, ввозимых из Беларуси, уничтожили в Смоленской области
Транспортные средства, груженные помидорами, задержаны в Смоленской области Российской Федерации.
Продукция изъята и уничтожена в рамках фитосанитарных норм, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
По данным Россельхознадзора, в двух из четырех задержанных авто находилось более 39 т белорусских томатов. Водители пытались объезжать официальные фитосанитарные контрольные посты.
Маркировка продукции говорила о том, что овощи произведены в Турции. Ввоз в Россию томатов из этой страны возможен только через определенные пункты пропуска на госгранице. Более того, перевозчик не имел подтверждающих фитосанитарную безопасность продукции документов.
К слову, еще с осени 2020 года из-за обнаружения вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus) Россельхознадзором введена временная карантинная фитосанитарная мера. Был запрещен ввоз на территорию России томатов и перцев, экспортируемых и/или произведенных в Витебской и Могилевской областях Беларуси.
В остальных двух задержанных авто было более 20 т помело и 19 т груш. Сопроводительные документы также отсутствовали.
Груз был уничтожен после измельчения на полигоне ТКО в Смоленской области.
08:11 29/01/2021
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