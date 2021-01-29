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Нелегалы: почти 40 т томатов, ввозимых из Беларуси, уничтожили в Смоленской области

Транспортные средства, груженные помидорами, задержаны в Смоленской области Российской Федерации.

 Продукция изъята и уничтожена в рамках фитосанитарных норм, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».


По данным Россельхознадзора, в двух из четырех задержанных авто находилось более 39 т белорусских томатов. Водители пытались объезжать официальные фитосанитарные контрольные посты.

Маркировка продукции говорила о том, что овощи произведены в Турции. Ввоз в Россию томатов из этой страны возможен только через определенные пункты пропуска на госгранице. Более того, перевозчик не имел подтверждающих фитосанитарную безопасность продукции документов.

К слову, еще с осени 2020 года из-за обнаружения вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus) Россельхознадзором введена временная карантинная фитосанитарная мера. Был запрещен ввоз на территорию России томатов и перцев, экспортируемых и/или произведенных в Витебской и Могилевской областях Беларуси.

В остальных двух задержанных авто было более 20 т помело и 19 т груш. Сопроводительные документы также отсутствовали.

Груз был уничтожен после измельчения на полигоне ТКО в Смоленской области.
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