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Культовый магазин «Океан» все-таки закрывается на ремонт

Культовый магазин «Океан» все-таки закрывается: на модернизацию. Она пройдет с 1 февраля по 31 марта, пишут «Минск-Новости».


В конце декабря и начале января уже прошли слухи, что «Океан» вот-вот закроется, а на его месте откроется «Виталюр». Информацию о приходе «Виталюра» на Козлова, 2 также подтвердили источники TUT.BY. Сам «Виталюр» отказался от комментариев, но на их сайте в разделе «Строящиеся магазины» появилась точка на Козлова, 2.

Директор универсама «Океан» отказалась отвечать на вопрос о возможном закрытии. По ее словам, это коммерческая тайна, а «пока магазин стоит».

Вскоре главное управление торговли и услуг Мингорисполкома опровергло информацию о приходе «Виталюра» на место «Океана». А с сайта торговой сети исчезла информация об открытии супермаркета на этом месте.Теперь же точно: магазин закрывается. Но вот насчет «Виталюра» никаких новых данных пока нет.

Начальник Главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова тогда говорила:

 — Дело в том, что это помещение находится в государственной собственности и оно сдано в аренду обществу с дополнительной ответственностью «Магазин «Океан». Если магазин отказывается от аренды, то тогда это помещение отправится на аукцион. Но «Океан» не собирается отказываться от аренды, как сообщила мне его директор. К тому же сам «Океан» не может сдать помещение другому юрлицу.

Сейчас она поясняет:

 — Учредители не менялись — я проверяла.
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